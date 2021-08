Drei der in den letzten Tagen aus Afghanistan nach Spanien ausgeflogenen Personen sind bereits auf Mallorca angekommen, wie der Inselrat am Freitag (27.8.) bekannt gegeben hat. Es handelt sich um eine Familie - ein Paar mit einem minderjährigen Kind - mit spanischer Staatsangehörigkeit, die in den vergangenen Jahren in Afghanistan gelebt hatte und nach der Machtübernahme durch die Taliban außer Landes in Sicherheit gebracht wurde.

Aufgrund der spanischen Staatsangehörigkeit müssen sie kein Asyl beantragen und erhalten auch keinen Flüchtlingsstatus. Das Institut für Soziale Angelegenheiten des Inselrats (IMAS) hilft der Familie bei der Wiedereingliederung. Einer der beiden Erwachsenen hatte vor dem Umzug nach Afghanistan einmal auf Mallorca gelebt, sodass dieser Ort für den Neuanfang als besonders geeignet angenommen wurde, hieß es von Seiten des IMAS.

Die übrigen von der spanischen Luftwaffe aus Afghanistan ausgeflogenen Personen befinden sich überwiegend noch am spanischen Luftwaffenstützpunkt Torrejón de Adroz bei Madrid. Nach und nach werden sie auf die spanischen Regionen verteilt. Das IMAS hält in seinem Eingliederungsprogramm vorerst 16 Plätze für Ankömmlinge aus Afghanistan bereit. Die Zahl könne aufgestockt werden, hieß es. /tg