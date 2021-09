In nur zwei Jahren werden die Balearen die durch die Corona-Pandemie verursachte Wirtschaftskrise überwunden haben. Das versprach die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Dienstag (14.9.) im Regionalparlament in Palma de Mallorca während der einmal im Jahr stattfindenden Generaldebatte zur Lage der Region. "Im Vergleich zur vorigen Krise, die zehn Jahre andauerte, wird diese zwei Jahre dauern. Und ich kann verraten, dass diese Region die mit dem stärksten Wachstum sein wird", sagte Armengol wörtlich.

In der Eingangsrede der zweitägigen Debatte verteidigte Armengol die aus ihrer Sicht erfolgreiche Corona-Politik der Balearen. Die im innerspanischen Vergleich sehr strengen Corona-Restriktionen hätten sowohl Menschenleben als auch viele Arbeitsplätze auf den Inseln gerettet, so die Ministerpräsidentin. Das schnelle Reagieren auf steigende Ansteckungszahlen in den insgesamt fünf Corona-Wellen habe dazu geführt, dass man schneller als andere Regionen auch wieder öffnen konnte.

Am zweiten Tag der Debatte (Mittwoch, 15.9.) werden sich die verschiedenen Parteien zum Pandemie-Management des auf den Balearen regierenden Linksbündnisses positionieren. Dabei wird sich auch herausstellen, inwieweit die Junior-Koalitionspartner der sozialistischen Ministerpräsidentin, die Linkspartei Unidos Podemos und die regionalistisch-ökologische Més weiterhin geschlossen zum Bündnis stehen. Die nächsten Regionalwahlen stehen 2023 an.

Die konservative Oppositionspartei PP wird voraussichtlich vor allem am Mittwoch (15.9.) die Schwachpunkte der Politik hervorheben und sich als Alternative ins Spiel bringen. Erwartet wird ein Rededuell zwischen der neuen PP-Chefin Marga Prohens und Armengol. Auch die weiteren Oppositionsparteien werden zu Wort kommen: Das sind die Liberalen (Ciudadanos), die Rechtsextremen (Vox) und die konservativen Regionalisten von El Pi. /tg