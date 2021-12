Für Aufmerksamkeit war gesorgt: An die 100 Beamten sind am Dienstag (30.11.) mit großen aufblasbaren Bananen vor den Regierungssitz Consolat de Mar an der Meerespromenade in Palma de Mallorca gezogen. Die Bananen waren dabei nicht als ein Zeichen der Solidarität mit der vom Vulkanausbruch geschundenen Kanaren-Insel La Palma gedacht - in den Schulen auf Mallorca wird dieser Tage dazu aufgerufen, kanarische Bananen zu konsumieren -, sondern als Symbol für eine vermeintliche Ungleichbehandlung.

Die in der "Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos" (Plattform für die Gleichbehandlung im öffentlichen Dienst) zusammengeschlossenen Beamten-Gewerkschaften fühlen sich auf Mallorca und den Nachbarinseln gegenüber den Kollegen auf den Kanaren und in den spanischen Exklaven in Nordafrika benachteiligt. Dort gibt es höhere Zuschläge für die Arbeit abseits des spanischen Festlandes. Die kanarischen Inseln sind große Bananen-Produzenten - daher die aufblasbaren Bananen. Laut dem Vorsitzenden der Ärzte-Gewerkschaft Simebal Miguel Lázaro vertritt die Plattform an die 45.000 Mediziner, Verwaltungsmitarbeiter, Lehrer, Polizisten und sonstige Beamte auf den Inseln. Die niedrigeren Zuschläge erschwerten es, Mitarbeiter für den öffentlichen Dienst auf Mallorca und den Nachbarinseln anzuwerben und zu halten, heißt es in einem Manifest. Wer in Spanien die langwierige und sehr schwere Auswahlprüfung für die Beamten-Laufbahn bewältigt ("oposiciones"), ist als "funcionario" (Beamten) ansonsten sozial und wirtschaftlich gut abgesichert. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten auf den Inseln höher als in vielen Regionen auf dem Festland. Der ursprüngliche Plan, der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol das Manifest mit den Forderungen zu überreichen, scheiterte daran, dass die Sozialisten die Demonstranten nicht empfing. Die Plattform bereite nun für Ende des Monats eine Großdemonstration vor, so ein Gewerkschafter. Außerdem wolle man sich vor dem Balearen-Parlament postieren, wenn über den Haushalt 2022 abgestimmt wird. Die Bananen, das darf angenommen werden, dürften dann wieder mit dabei sein.