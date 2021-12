Noch mit etwas belegter Stimme nach gerade erst überstandener Covid-19-Erkrankung hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol in einer Neujahrsansprache am Donnerstag (30.12.) Hoffnung auf eine "wirkliche Normalität" gemacht. In dem vom Regionalsender IB3 produzierten Video ist die sozialistische Politikerin zunächst auf der Fahrt nach und dann beim Spaziergang durch ihre Heimatstadt Inca zu sehen. Später spricht sie von der Bühne des wiedereröffneten Stadttheaters zu den Zuschauern.

