Tausende Personen auf Mallorca haben am Samstag (29.1.) an einer Demonstration gegen die Auflagen rund um den Covid-Pass teilgenommen. Aufgerufen hatte zu der Kundgebung die Vereinigung Baleares Acción. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" beziffert die Zahl der Teilnehmer mit Verweis auf Angaben der Nationalpolizei mit rund 4.000, zunächst war von rund 3.000 Teilnehmern die Rede. Auf Transparenten und Flugblättern wurden die Corona-Restriktionen als absurd kritisiert, es mangele an wissenschaftlichen und juristischen Kriterien sowie einer öffentlichen Debatte.

Die Teilnehmer trafen sich im Park Pocoyó am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca. Teile des Innenstadtrings wurden für den Protestzug gesperrt. Beamte von Guardia Civil und Ortspolizei wachten über die sanitären Auflagen, die laut der Nachrichtenagentur Efe größtenteils nicht eingehalten wurden: Die Mehrheit der Teilnehmer sei ohne Atemmaske unterwegs gewesen, auch seien keine Sicherheitsabstände eingehalten worden. Die Kampagne der Vereinigung fand auch auf den anderen Balearen-Inseln Widerhall, das Motto lautet "Menorca, Ibiza und Mallorca sagen Basta zum Covid-Pass". Auch auf Mallorca ist der Covid-Pass inzwischen Voraussetzung für vielerlei soziale Aktivitäten. Die Maßnahmen wurden zuletzt bis Ende Februar verlängert. Neben Bars und Restaurants sind Fitnessstudios, Kinos oder Tanzschulen betroffen (alle Details). Corona auf Mallorca: Das sind die aktuellen Zahlen (29.1.)