Um die Belange der Eidgenossen auf Mallorca kümmert sie sich bereits seit vergangenem Herbst, jetzt ist sie auch offiziell die Schweizer Honorarkonsulin: Mirtha Erhart-Zimmerli hat am Donnerstagabend in Palma ihre vom spanischen König Felipe VI. unterschriebene Ernennungsurkunde entgegengenommen. Das Dokument überreicht der dazu auf die Insel gereiste Schweizer Botschafter in Madrid, Hanspeter Mock. Dass die Ernennung nicht schon vorher vollzogen worden sei, habe mit den Corona-Komplikationen zu tun gehabt, erklärte Mock, der die Schweiz seit 2020 in Spanien vertritt.

