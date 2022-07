Der Oberste Gerichtshof in Spanien hat am Montag (11.7.) eine Gefängnisstrafe für den ehemaligen Chef der konservativen PP in Palma de Mallorca, José María Rodríguez, bestätigt. Damit wird der ehemalige Politiker die Haft antreten müssen, auch wenn dieser Schritt noch nicht sofort erfolgt. Das Urteil bestätigt den tiefen Fall des einst sehr mächtigen Strippenziehers, der unter anderem auch als Minister in der Balearen-Regierung unter Jaume Matas diente.

Rodríguez war 2019 vom balearischen Oberlandesgericht im Zuge des Falls "Over" zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dabei ging es um Marketing-Aufträge, die der Agentur Over von der Landesregierung zugeschanzt worden waren, offenbar im Gegenzug für Vergünstigungen bei Kampagnen im Wahlkampf 2003 und 2007, die zudem auch mit Schwarzgeld bezahlt worden waren. Der ehemalige Ministerpräsident Matas erhielt in dem Fall eine Strafe von zweieinhalb Jahren Haft, die aber in eine Geldbuße von 18.000 Euro umgewandelt wurde.

Absoluter Machtmensch

Rodríguez war jahrelang graue Eminenz in der konservativen Volkspartei (PP), saß der Ortsgruppe Palma vor und war auch Generalsekretär der PP auf den Balearen. Er galt als absoluter Machtmensch, der lange aus dem Hintergrund agierte, bevor er in verschiedenen Funktionen in die erste politische Linie trat. Rodríguez war bestens vernetzt und soll angeblich eine Reihe an Dossiers über politische Weggefährten und Rivalen aus anderen Parteien besessen haben, was ihn zu einem gefürchteten Player in der Politszene machte.

In seiner Zeit als Parlamentarier in der Opposition zwischen 2007 und 2011 galt er als äußerst aktiv und triezte die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Francesc Antich (Sozialisten) bei den Kontrollsitzungen mit langen Listen an sich ständig wiederholenden Fragen. Nach seiner Zeit als Abgeordneter wurde er Vertreter der Zentralregierung auf den Balearen. 2012 musste er im Zuge der Ermittlungen gegen ihn zurücktreten. Vorwürfe, er habe öffentliche Gelder für private Zwecke benutzt, erwiderte der Gatte einer Juwelierin auf seine ganz eigene Art: "Allein mit dem Staub im Laden meiner Frau könnte ich gut leben." Es war seine Art zu sagen, dass er es nicht nötig hatte, Geld zu entwenden.