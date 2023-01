Urlauber-Limit, Wohnungsnot, Steuersenkungen auf Mallorca: Was sagen Sie, Frau Ministerpräsidentin?

Seit acht Jahren ist die Sozialistin Francina Armengol bereits balearische Ministerpräsidentin. Bei den Regionalwahlen im Mai will sie erneut antreten. Im Interview mit MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" spricht sie über Massentourismus, Immobilienverkauf an Ausländer und mögliche Steuersenkungen. Auszüge aus einem langen Gespräch.

Brauchen die Balearen eine Höchstgrenze für Touristen, um die Massifizierung zu vermeiden?

Es gibt keinen Flughafen auf der Welt der sagen kann: Hier darf keiner mehr rein. Das Thema Tourismus braucht eine tiefgreifende Reflektion und wir versuchen dies durch Diversifikation. Indem wir auf andere Wirtschaftssektoren setzen, die stabiler sind und qualitativere Arbeitsbedingungen bieten, um so auf eine andere Weise zu wachsen. Das Tourismusgesetz ist ein echtes Umdenken: Einfrierung der Zahl touristischer Betten. Wenn es weniger Plätze gibt, passen auch weniger Leute auf die Insel. Wir wollen weiter federführend im Tourismus sein, er wird weiterhin der wirtschaftliche Motor unserer Inseln sein, aber wir wollen den Druck im Sommer verringern. Wir haben es geschafft, die Saison zu verlängern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Der Anstieg der Gehälter im Tourismussektor durch den vereinbarten Tarifvertrag von 17 Prozent ist der beste in ganz Spanien. Das Tourismusgesetz fokussiert sich darauf, wie der Sektor helfen kann, die Inseln zu regenerieren.

Hat Francina Armengol die touristische Überlastung gespürt?

Keine touristisce Region hat nicht schon einmal Momente der Überlastung gespürt.Früher reisten nur die Leute mit Geld, heutzutage gibt es immer mehr Reisende. Tourismus ist Demokratie, denn alle wollen reisen. Aber man will nicht, dass alle zu einem nach hause kommen. Ich bin mir der Nachteile des Tourismus bewusst, aber keine andere Regierung außer uns hat die Zahl der Kreuzfahrtschiffe limitiert, die Bettenanzahl gestoppt und so klar gesagt, dass wir keinen Exzesstourismus wollen. Auch hat niemand außer uns eine Touristensteuer eingeführt, obwohl die mediale Rechte vehement dagegen war. Wir besteuern den Tourismus, um seinen Fußabdruck auf den Inseln zu beseitigen.

Aber die Fläche der Inseln ist nunmal begrenzt.

Ja, das ist richtig. Als die Pandemie ausbrach und wir den Tourismus einstellen mussten, baten uns alle, für die Region zu werben, damit die Touristen kommen. Denn die Balearen haben ein Modell, das noch sehr stark auf Tourismus ausgerichtet ist. Etwa 200.000 Familien leben direkt davon und viele weitere indirekt.

Manche kritisieren, dies sei die Regierung der Hoteliers.

Wir sind eine seriöse und rigurose Regierung. Wir geben den Menschen Vertrauen und sie wissen, dass sie uns vertrauen können. Wir haben acht Jahre lang unter den schlimmsten Bedingungen der Geschichte regiert, mit einer schrecklichen Pandemie. Wir haben Familien, Arbeitnehmer und Unternehmer geschützt. Wir wissen, wie man einen Dialog führt und einen Konsens erzielt, und wir sind uns über unser Modell zur Umgestaltung und Verbesserung dieser Inseln im Klaren.

Ist die Beschränkung des Immobilienerwerbs für Nicht-Residenten ein Toast auf die Sonne?

Die Inseln sind nunmal ein idyllischer Ort zum Leben. Wir führen diese Debatte seit langem auf europäischer Ebene im Rahmen eines Statuts für besiedelte Inseln, das eine andere Sichtweise auf Gebiete wie das unsere ermöglicht. Die europäischen Vorschriften sollten den Beschränkungen Rechnung tragen, die Inseln haben. Wir beabsichtigen, die spanische EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um diesen Status zu erlangen und zu prüfen, ob konkrete Entscheidungen über den Erwerb von Wohnraum durch Nicht-Residenten getroffen werden können. Das hängt von der Europäischen Union ab, und der Weg dorthin ist nicht unmittelbar, auch wenn wir ihn beschreiten müssen. Wir erstellen eine Diagnose, um festzustellen, wie viel Prozent der Käufer aus dem Ausland oder aus Europa kommen, oder wer zu Spekulationszwecken kauft und wer einen Zweitwohnsitz haben möchte. Wir brauchen konkrete Daten, um einen Vorschlag auf europäischer Ebene zu machen. Aber wir brauchen auch die spanische Zentralregierung, damit sie sich unsere Forderungen zu eigen macht und mit Europa verhandelt. Der Weg ist lang.

Beim Thema Wohnen bleibt noch viel zu tun.

Es ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben. Wir sind uns bewusst, dass wir ein begrenztes Gebiet haben, dass die Grundstückspreise sehr hoch sind, dass die Bevölkerung jedes Jahr zunimmt und dass es daher ein klares Problem für die Menschen ist, Zugang zu Wohnraum zu haben. Seit 2015 haben wir begonnen, der Wohnungspolitik auf den Balearen Priorität einzuräumen, denn wir kamen aus einer Zeit, in der absolut nichts getan worden war. Die Lösung des Wohnungsproblems kann nicht nur durch eine einzige Maßnahme erfolgen, sondern ist sehr breit angelegt. Wir haben mehr Sozialwohnungen gebaut als in der gesamten demokratischen Geschichte dieser Gemeinschaft. Wir werden diese Legislaturperiode mit 72 % mehr beenden. Solange der öffentliche Wohnungsbestand nicht mit dem der europäischen Länder vergleichbar ist, werden wir den Marktpreis nicht senken können. Von nun an werden alle Wohnungen, die wir bauen, immer öffentlich sein, weil wir das Gesetz geändert haben. Vorher wurde viel spekuliert. Wir haben mit privaten Bauträgern vereinbart, Wohnungen mit einer Preisobergrenze zu bauen, wir haben die Mietzuschüsse erhöht und den die Mietzuschüsse für junge Menschen eingeführt.

Acht Jahre lang mussten wir darauf warten, dass das Projekt der Zugstrecke im Inselosten und die Straßenbahn von Palmas Zentrum zum Flughafen endlich angestoßen werden. Warum ging das nicht alle schon 2015 los?

In diesen acht Jahren hatten wir die Möglichkeit, Dinge zu denken und zu planen. Wir haben eine Metro geerbt, die Jaume Matas ohne Rücksprache mit dem Stadtrat von Palma bauen wollte. Dies ist eine ineffiziente Art und Weise, Politik mit öffentlichen Geldern und mit der Planung des Infrastrukturbedarfs zu machen. Als wir anfingen, hatten wir einen Zug, der mit Diesel betrieben wurde, und einen erheblichen Busbedarf. Jetzt sind wir die einzige Region, in der das gesamte Landverkehrsnetz mit Gas oder Elektroantrieb betrieben wird, mit neuen, zugänglichen und gut ausgestatteten Bussen. Wir haben die Projekte Tren de Llevant und die Straßenbahn in Palma als vorrangig eingestuft, weil wir bis dahin nicht über die notwendigen Mittel verfügten. Corona kam und veränderte unseren Ansatz. Wir mussten diese Projekte umdisponieren. Wir haben immer gesagt, dass die Straßenbahn in Palma mit zentralstaatlichen Mitteln gebaut werden muss, weil sie sonst für die öffentlichen Kassen unrentabel ist, vor allem wegen der Pandemie und dem Niedergang unserer Wirtschaft.

Die Steuereinnahmen sind so hoch wie nie zuvor - haben Sie jemals daran gedacht, die Steuern zu senken, wie es die Oppositionsparteien gefordert haben?

Die Situation auf den Balearen unterscheidet sich von der anderer Regionen Spaniens. Ich kann die politischen Parteien wie die PP nicht verstehen, die das verkünden, was man ihnen in Madrid sagt. Wir sind nicht Kastilien-La Mancha oder Extremadura. Wir haben eine andere Realität. Wir waren die einzige Gemeinschaft, die, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, einen Schockplan aufstellte und den Verkehrs- und Agrarsektor unterstützte. Wir haben den Streik vermieden, weil wir wissen, was hier passiert und weil wir mit den Menschen reden. Wir kennen ihre Bedürfnisse. Wir waren der Meinung, dass die schwierige Phase nicht die Hochsaison sein würde, weil es dank der Arbeitsmarktreform eine gute Beschäftigung und eine Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt geben würde, sondern dass die Schwierigkeiten im Winter kommen würden. Daher waren Steuersenkungen nicht sinnvoll, obwohl wir uns dafür entschieden haben, mehr Steuerabzüge als je zuvor vorzusehen, insbesondere für die Familien, die es am meisten brauchen. Wahllose Steuersenkungen, unabhängig vom Einkommen, und vor allem die Senkung der Vermögenssteuer für die Reichsten und der Grunderwerbssteuer, wenn wir ein Wohnungsproblem haben, wie es der rechte Flügel vorschlägt, halte ich nicht für eine gute Maßnahme für die Balearen.

Was sagen Sie zu den Menschen, die finanziell nicht über die Runden kommen und hören, dass die Landesregierung dem Gesundheitspersonal 1.900 Euro für einen Bereitschaftsdienst zahlt?

In einer Gesellschaft wie der unseren gibt es immer noch Ungleichheiten, und ich bin in der Politik, um sie zu beseitigen. Die Beschäftigten des Gesundheitswesens müssen ein angemessenes Gehalt erhalten, um mit einem Gesundheitssystem zurechtzukommen, das einige Probleme hat, und ich glaube, dass dies nur fair ist. Wir haben wichtige gewerkschaftliche Vereinbarungen getroffen. Wir müssen eine gute öffentliche Gesundheitsversorgung, gute Sozialleistungen und eine gute Bildung garantieren. Was würde passieren, wenn diese Menschen sich eine Herzoperation nicht leisten könnten oder wenn sie für eine öffentliche Schule bezahlen müssten? Dank des sozialen Dialogs gibt es auf den Balearen keinen Gesundheitsstreik. Vor 2015 gab es eine Demonstration nach der anderen. Jetzt haben wir sozialen Frieden.