Nachdem die Sozialisten bereits vor einigen Wochen ihre Kandidaten für die Regional- und Kommunalwahlen auf den Balearen vorgestellt haben, ist am Montag (17.4.) die konservative Oppositionspartei PP nachgezogen. Parteichefin und Spitzenkandidatin Marga Prohens setzte dabei auf eine Mischung aus engen Vertrauten und einigen unabhängigen Kandidaten.

Zwei Überraschungen ganz oben auf der Liste

Die größe Überraschung war wohl, dass sie den Chef des Industriellenverbands Asima, Alejandro Sáenz de San Pedro, auf Platz zwei der Liste für das Balearenparlament setzte. Der Unternehmer kam sogleich in die Schlagzeilen, als kurz nach der Präsentation ältere Tweets von ihm auftauchten, in denen er mit der rechtsradikalen Partei Vox flirtete und sich kritisch zur PP äußerte. Marga Prohens zeigte sich am Dienstag bei einer Veranstaltung wenig beeindruckt von den Enthüllungen. Die PP sei eine Partei, die "offen für alle sei", die den "moderaten" Wandel begleiten wollten.

Auf Platz sieben der Liste steht die Juristin und Dekanin der Jura-Fakultät an der Balearen-Uni, Cristina Gil. Diese gilt als äußerst versiert in ihrem Feld, allerdings auch als absolute konservative Hardlinerin im Bereich der Abtreibungen. Damit steht sie in deutlichem Widerspruch zu Prohens, die immer wieder liberale und feministische Ansichten äußert. Die Verpflichtungen von Sáenz de San Pedro und Gil dürften als Versuch von Prohens gelten, Vox-Wähler für die PP zu gewinnen.

Cousin von Rafael Nadal

Eine weitere Überraschung ist Listenplatz 14. Dort steht Rafael Nadal, ein Cousin des gleichnamigen Tennisstars. Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Rafaels Onkel Toni eine führende Rolle in einer PP-nahen Stiftung angenommen hatte. Ebenfalls als unerwartete Nominierung gilt der ehemalige Bürgermeister von Montuïri auf Listenplatz 6 Jaume Bauzá.

Derweil gibt es zahlreiche altbekannte Gesichter auf der Liste. Die PP-Generalsekretärin Sandra Fernández steht auf Listenplatz drei, Fraktionssprecher Sebastià Sagreras auf Platz vier. Auf Platz fünf folgt die ehemalige Parlamentspräsidentin Marga Durán.

Das sind die Kandidaten für Palma

Nicht auf der Liste für das Parlament steht Prohens' Ehemann Javier Bonet. Der Vorsitzende der PP in Palma geht stattdessen auf Listenplatz zwei für den Stadtrat ins Rennen. Spitzenkandidat ist, wie seit Monaten bekannt, Javier Martínez. Die Partei versucht, sich in der Stadt einen Anstrich der Erneuerung zu geben.

Die einzige Stadträtin, die noch unter der Ägide des letzten PP-Bürgermeisters Mateo Isern (2011-2015) dabei war, ist Mercedes Celeste auf Listenplatz fünf. Zudem sind, mit Ausnahme von Bonet, kaum noch Schützlinge des wegen illegaler Parteienfinanzierung verurteilten, ehemaligen PP-Paten in Palma, José María Rodríguez, in der Liste vertreten. Für den Inselrat tritt wie erwartet der Prohens-Vertraute Llorenç Galmés als Spitzenkandidat an.