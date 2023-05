Nach der Schließung der Wahllokale auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln um 20 Uhr hat der Regionalsender IB3 die Ergebnisse einer Wahlprognose veröffentlicht, die auf einer Umfrage des Balearischen Instituts für Sozialstudien mit einer repräsentativen Stichprobe von 1.900 Teilnehmern beruht. Demnach hätte die Volkspartei (PP) mit 31,1 Prozent der Stimmen und 21 oder 22 Mandaten die Sozialisten (PSIB, 25,3 Prozent, 17 bis 18 Mandaten) als stärkste Partei abgelöst. Dahinter würde die Rechtspartei Vox mit 14,3 Prozent (7/8 Mandate) folgen, vor der linksökologischen Regionalpartei Més per Mallorca (10,0 Prozent, 4/5 Mandate), Unidas Podemos (7,8 Prozent, 4 Mandate), der Zentrumspartei El Pi (3,7 Prozent (0/2 Mandate), Més per Menorca (1,2 Prozent, 2 Mandate) und Gents per Formentera (0,4 Prozent, 1 Mandat). Die liberalen Ciudadanos wären laut der Prognose nicht mehr im Balearen-Parlament vertreten.

Wer kommt auf die nötige Mehrheit?

Rein rechnerisch könnte die PP zusammen mit Vox auf eine absolute Mehrheit kommen - beide Parteien müssten mindestens 30 Mandate gewinnen - und die jetzige Linkskoalition an der Macht ablösen, sollte sich die Prognose im Laufe des Wahlabends bestätigen. Allerdings hatte PP-Spitzenkandidatin Marga Prohens im Wahlkampf keine klare Stellung zu einer möglichen Koalition bezogen und betont, eine alleinige Mehrheit anzustreben. Unklar ist zudem, wie sich im Falle unklarer Mehrheitsverhältnisse die Zentrumspartei El Pi verhalten würde, falls sie wieder ins Balearen-Parlament einzieht. So wäre andererseits auch eine absolute Mehrheit aller linker Parteien zusammen mit El Pi möglich. In ersten Reaktionen wird mit einer langen Wahlnacht gerechnet, in der es dauern werde, bis klare Ergebnisse vorliegen.

Das Balearen-Parlament verfügt über 59 Abgeordnete, womit die absolute Mehrheit bei genau 30 Abgeordneten liegt. Das bislang regierende Linksbündnis aus Sozialisten (PSIB), Unidas Podemos und Més per Mallorca, das gemeinsam die bisherige Landesregierung (Govern) stellte, kam zwar zusammen nur auf 29 Sitze, konnte aber bei Abstimmungen in den vergangenen vier Jahren auch auf die Stimmen von Més per Menorca und Gent per Formentera setzen, mitunter auch auf die Stimmen der regionalen Zentrumspartei El Pi.

Ergebnisse vor vier Jahren

Bei den Regionalwahlen vor vier Jahren waren die Sozialisten mit mit 27,3 Prozent der Stimmen auf 19 Mandate gekommen, die konservative Volkspartei folgte mit 22,2 Prozent der Stimmen und 16 Mandaten deutlich dahinter. Drittstärkte Partei war Podemos mit 9,7 Prozent der Stimmen (6 Mandate), dahinter folgten die liberalen Ciudadanos (9,9 Prozent, 5 Mandate), Més per Mallorca (9,2 Prozent, 4 Sitze), Vox (8,1 Prozent, 3 Mandate) und die regionale Zentrumspartei El Pi (7,3 Prozent, 3 Mandate). Im Balearen-Parlament vertreten waren außerdem mit 1,4 Prozent der Stimmen Més per Menorca (2 Mandate) und Gent per Formentera (1 Mandat).

Neben dem Regionalparlament werden auch der Inselrat und die Gemeinderäte neu gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bis 18 Uhr bei 46,4 Prozent, das sind rund vier Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. Mit ersten Hochrechnungen wird ab rund 21 oder 22 Uhr gerechnet.

Inselrat Mallorca

Stadtparlament in Palma de Mallorca