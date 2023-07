Man muss sich diese Bilder einmal detailliert vorstellen: Fraktionschefs jeglicher Couleur hängen im Bundestag brennende Zigaretten lässig in den Mundwinkeln. Auf Parteitagen spielen sie mit ihren Revolvern. Ihre Parteifreunde treiben sie mit einer laut schnalzenden Peitsche vor sich her wie eine lahme Rinderherde in der Sommerhitze, und in Verhandlungen mit politischen Gegnern sind sie so zäh wie das Leder ihrer Cowboystiefel.

