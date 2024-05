Kondome und Anti-Kater-Mittel für deutsche Mallorca-Urlauber: FDP macht am Ballermann Werbung für die Europawahl

Die FDP kommt nicht weg vom Ballermann: Zum wiederholten Mal hat ein Politiker der Liberalen Wahlwerbung auf Mallorca gemacht und damit die deutschen Urlauber überrascht. Der Spitzenkandidat der FDP Bayern, Phil Hackemann, nutzte gemeinsam mit einer Gruppe der Jungen Liberalen das Pfingstwochenende, um auf der Insel für die Europawahl am 9. Juni zu werben. Und während Politiker auf Mallorca eher damit beschäftigt sind, die Saufexzesse an der Playa de Palma zu bekämpfen (oder es zumindest zu versuchen), sagte Hackemann mit seinem Team vor allem dem Kater den Kampf an.

Phil Hackemann beim "Plakatieren" vor dem Megapark. / FDP

Der 29-Jährige aus München, der mit einem Bauchladen bewaffnet an der Playa de Palma entlangzog, verteilte unter dem Motto "Heute schon an morgen denken" sogenanntes Elotrans, ein Mittel gegen die Folgen exzessiven Alkoholkonsums. Darüber hinaus konnten die Urlauber Kondome und FDP-Flyer abstauben. Auch Wahlplakate hatte Hackemann laut einer Pressemitteilung der FDP dabei, die er vor dem Megapark zumindest an die Laternenmasten halten konnte, wenn er sie schon nicht aufhängen durfte.

"Reisefreiheit verteidigen"

Die Motivation für den Wahlkampfauftritt an der Playa de Palma war leicht erklärt: "Mallorca ist ein extrem beliebtes Reiseziel bei vielen Deutschen. Wir dachten uns: Wieso also nicht auch dort Wahlkampf machen?", wird Hackemann in der Mitteilung zitiert. Nicht zuletzt gehe es ja auch darum, die Reisefreiheit innerhalb von Europa wertzuschätzen und zu verteidigen. Parteien wie die AfD, die für einen EU-Austritt Deutschlands seien, "würden damit all das zerstören".

Die Aktion sei bei den Urlaubern super angekommen, so Hackemann. "Auch die Kondome und Elotrans wurden dankbar angenommen und waren innerhalb weniger Stunden vergriffen", heißt es wörtlich in der Pressemitteilung. Und Hackemann selbst und sein Team hätten sich nicht nur auf Deutsche beschränkt. Sei ihnen ein Spanier, Franzose oder Österreicher über den Weg gelaufen, hätten sie Werbung für die entsprechende liberale Partei des Landes gemacht.

Phil Hackemann (mit Käppi) beim Verteilen der Kondome und Elotrans-Gels. / FDP

1998 zum ersten Mal

Die FDP hat inzwischen eine längere Tradition, was Wahlwerbung am Ballermann angeht. Bereits 1998 klebte der damalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt an Palmas Flughafen ein Plakat und wünschte so seinen Landsleuten "Schönen Urlaub!" - mit dem Zusatz: „Und das nicht nur alle fünf Jahre - wie die Grünen meinen."

Damals wie heute fallen die Reaktionen gemischt aus. Die Liberalen wiederholten ihre Wahlkampfauftritte 2013 und 2017 auf Mallorca. Auch die SPD trat inzwischen mit Wahlwerbung auf Mallorca in Erscheinung. Vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen plakatierten die Sozialdemokraten mehrere Wände an der Playa de Palma mit Slogans wie "Schönen Urlaub! Wir kümmern uns um das NRW von morgen."