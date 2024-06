In Palma wird am Wochenende "gegen das Vergessen" demonstriert

Nach den Demos gegen Sprachpolitik (5.5.) und Wohnungsnot (25.5.) steht schon die nächste Großkundgebung auf dem Programm: Am Sonntag (2.6.) ruft die Vereinigung Memòria de Mallorca mit vielen anderen Organisationen dazu auf, gegen Rückschritte in der Aufarbeitung der Vergangenheit zu protestieren (Parc de Ses Estacions, Palma, 19 Uhr).

Die 2018 auf den Balearen verabschiedete Ley de Memòria Democràtica verurteilte erstmals die Verbrechen des Franco-Regimes (1939–1975). Die Rechtspartei Vox will in Absprache mit der regierenden Volkspartei (PP) das institutionelle Gedenken an die Opfer von Putsch und Bürgerkrieg kippen.

