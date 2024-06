"Es gibt nichts Mallorquinischeres als einen Tag an den Stränden": Einheimische erobern ihre Buchten zurück

Der Samstag (1.6.) war zwar nicht heiß und sonnig, so wie sonst ein klassischer Strandtag auf Mallorca. Aber etwa 50 Menschen sind dennoch dem Aufruf der Bürgerbewegung "Ocupemos nuestras playas" (Lasst uns unsere Strände besetzen) gefolgt und haben sich in Sa Ràpita zusammengefunden.

Protestiert werden sollte in erster Linie gegen die Aussage der rechtsextremen Vox-Politikerin Manuela Cañadas, die in der Debatte über den Massentourismus Ende Mai gesagt hatte: "Wir Mallorquiner können nicht erwarten, dass wir im Juli und August in Ruhe an den Strand gehen können." So wie das noch vor ein paar Jahren möglich gewesen sei.

Politiker seien nicht für die Interessen der Urlauber da

Das wollten einige Mallorquiner nicht auf sich sitzen lassen und starteten die Rückeroberung der Strände. Auch wenn es absurd sei, dass ein Tag am Strand für die Einheimischen nun schon Anlass für eine Protestkundgebung sei, wie manch einer fand.

Laut einer Mitteilung der Bewegung, die auf einen Sprecher verzichtet, sollten die Mallorquiner so wie in ihrer Kindheit in die Buchten gehen, denn: "Es gibt nichts Mallorquinischeres als ein Tag an den Stränden." Die Bewegung will nach eigenen Angaben die Politiker daran erinnern, dass es in erster Linie die Einheimischen sind, deren Interessen sie zu vertreten haben und nicht die der Besucher.

Auf einem Handtuch zusammengepfercht

Und so legten die paar Dutzend Demonstranten ihr Handtuch am Strand von Sa Ràpita aus und drängten sich eng zusammen - als Zeichen des Protests gegen die Überfüllung der Insel und um zu zeigen, dass sie im Sommer häufig nur ein paar Zentimeter Platz für ihr Handtuch haben.

Im Lauf des Sommers sollen weitere ähnliche Aktionen folgen, die nächste am 16. Juni, die dann größer aufgezogen werden soll. Allerdings ist noch nicht bekannt, was genau an diesem Tag geplant ist.