Europawahl 2024: Wie auf Mallorca ganz ohne Kreuzchen abgestimmt wird

Bei der Europawahl am Sonntag (9.6.) dürfen jene ausländischen EU-Bürger auf Mallorca ihre Stimme abgeben, die im Wahlregister auf der Insel eingetragen sind. Sie haben in den vergangenen Wochen per Post eine Wahlbenachrichtigung erhalten, mit der sie das Wahllokal aufsuchen können, das ihrer Wohnung am nächsten liegt.

Gewählt wird mit einem Listenzettel, der in den Wahllokalen ausliegt und gefaltet in einen Umschlag gesteckt werden muss. Kreuzchen wie in Deutschland werden in Spanien nicht gemacht.

Bitte Ausweis mitbringen

Mitgebracht werden muss ein Ausweisdokument mit Foto, wie etwa Personalausweis, Reisepass oder (spanischer) Führerschein. Die Tarjeta de Residencia mit der NIE-Nummer allein genügt nicht. Die Wahllokale sind am Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Mehrere der spanischen Kandidatinnen und Kandidaten kommen von den Balearen: Rosa Estaràs von der konservativen Volkspartei PP dürfte zum vierten Mal ins EU-Parlament einziehen, die Sozialistin Alicia Homs hat auf Platz 21 der Liste zumindest Chancen. Die Deutsche Alice Weber auf Platz 15 bei „Ahora Repúblicas“ dürfte außen vor bleiben.

