Legalisierung von Schwarzbauten auf Mallorca: Madrid meldet Zweifel am Verfahren an

Auch das Verfahren zur Legalisierung von Schwarzbauten auf dem Land auf Mallorca gerät zwischen die parteipolitischen Fronten von konservativer Balearen-Regierung und linker Spanien-Regierung. Der Minister für Regionalpolitik in Spanien, Ángel Víctor Torres, verwies bei einem Besuch auf Mallorca am Donnerstag (25.7.) darauf, dass man Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Initiative habe. Das betreffe etwa die Frage, ob eine Regelung von derartiger Reichweite in einem Gesetzesdekret enthalten sein dürfe. Diese Zweifel wolle man vor einer möglichen Eingabe vor Gericht zunächst in gemeinsamen Gesprächen mit der Landesregierung ausräumen.

Das Regelwerk, das dieses außerordentliche, auf drei Jahre begrenzte Verfahren reguliert, war im Mai auf den Balearen in Kraft getreten. Eigentlich geht es in dem Gesetzesdekret um den Abbau von Bürokratie. In einer Zusatzbestimmung ist aber auch die Legalisierung geregelt, für die bestimmte Schwarzbauten außerhalb geschlossener Ortskerne (suelo rústico) infrage kommen, sofern die Verstöße gegen das Baurecht verjährt sind und kein Verfahren der Behörden anhängig ist.

Debatte um das Verfahren

Das Verfahren ist politisch umstritten. Einerseits handelt es sich um Gebäude, Gebäudeteile oder Pools, deren Abriss infolge der Verjährung ohnehin nicht mehr behördlich angeordnet werden kann, sie befinden sich also in einer gesetzlichen Grauzone. Andererseits kritisiert die linke Opposition, dass durch die Maßnahme die Spekulation befördert werde.

Viel zu legalisieren gäbe es auf dem platten Land auf Mallorca. / DM

Rechtliche Zweifel hatte in den vergangenen Tagen auch die Umweltorganisation Gob angemeldet. Die Aktivisten übergaben Minister Torres ein Schreiben, in dem die juristischen Bedenken ausgeführt sind und die Zentralregierung aufgefordert wird, das Legalisierungsverfahren vor dem Verfassungsgericht anzugehen. Kritisiert wird insbesondere eine Ungleichbehandlung der Bürger, da Eigentümer von Schwarzbauten nachträglich prämiert würden.

Das sagt die Volkspartei

Die Madrider Zweifel an der Politik der konservativen Landesregierung stießen bei der Volkspartei (PP) sauer auf. Torres sei nach Mallorca gekommen, um Zwietracht zu säen und Zweifel an einer Politik anzumelden, die den Mehrheitswillen der Insel-Bevölkerung widerspiegele. Der Minister versäume es dabei, sich um die eigentlichen Interessen der Balearen-Bewohner zu kümmern, so etwa die Sorgen um die Nachteile infolge der Insellage, die Regionenfinanzierung oder die Migrationskrise. Sie werde weiter ihren politischen Kurs verteidigen und den mangelnden Respekt seitens der Zentralregierung nicht dulden, erklärte die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens.

Für das Legalisierungsverfahren gelten zahlreiche Auflagen und Ausnahmen. So sind etwa legalisierte Immobilien auch permanent von der Ferienvermietung auszuschließen.