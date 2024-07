Politische Frontalkollision auf Mallorca zwischen Spanien-Premier Sánchez und Ministerpräsidentin Prohens

Beim ersten persönlichen Treffen von Spanien-Premier Pedro Sánchez und Marga Prohens seit deren Amtsantritt als balearische Ministerpräsidentin vor einem Jahr kamen sich die beiden Politiker offenbar keine Spur näher. Der Konflikt zwischen dem Sozialisten und der Konservativen lodert weiter, und Prohens legte nach dem Treffen am Dienstag (20.7.) sogleich nach. Die erfolgte Einigung zwischen den Sozialisten und der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) über ein neues Finanzabkommen für die Region sei ein frontaler Angriff auf die Interessen der Balearen, so die Politikerin der konservativen Volkspartei (PP).

Das Aufeinandertreffen der beiden Politiker war mit Spannung erwartet worden. Prohens ging in den vergangenen Wochen und Monaten mit der spanischen Linksregierung hart ins Gericht und erhob immer wieder schwere Vorwürfe gegen Sánchez. Dabei geht es vor allem um die Regionenfinanzierung.

"Als Präsidentin vertrete ich stets die Interessen der Insel-Bürger, vor allem in einer Zeit, in der einige Themen ständig nur mit einigen wenigen verhandelt werden", so die Ministerpräsidentin. "Das kann ich nicht zulassen". Sie habe Sánchez deswegen aufgefordert, die Konferenz der Ministerpräsidenten in Spanien einzuberufen, um Themen zu behandeln, die Sache aller Regionen seien.

Sánchez, Prohens. / B. Ramon

Nachteile für die Balearen

Sánchez hatte argumentiert, dass seine Regierung mit dem REB genannten Finanzierungsabkommen auch die Interessen der Balearen berücksichtigte - ein Argument, dass Prohens nicht gelten ließ, sei es doch Ziel des REB, die Nachteile durch die Insellage der Balearen zu kompensieren. Man werde keine Sonderbehandlung Kataloniens akzeptieren, für die letztendlich die Balearen-Bürger die Zeche zahlen müssten, so Prohens.

Auch bei den Gehältern der Beamten der Zentralregierung, die auf den Balearen stationiert sind, sowie bei der Finanzierung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Infrastruktur müsse Madrid mehr Geld auf den Tisch legen.

Wer nimmt die Bootsmigranten auf?

Neben der Regionenfinanzierung wird zudem auch über den Umgang mit minderjährigen unbegleiteten Bootsmigranten gestritten. Während Sánchez der Volkspartei vorwarf, aus politischem Kalkül ein Abkommen zur Verteilung der Migranten in ganz Spanien boykottiert zu haben, verwies Prohens darauf, dass die Balearen ebenfalls von zahlreichen Migrantenbooten angesteuert würden und selbst am Limit seien.