Zehn-Jahres-Plan für Investitionen in die Bildung auf Mallorca: Marga Prohens verspricht 600 Millionen Euro

Ehrgeiziger Investitionsplan der konservativen Landesregierung auf Mallorca und den Nachbarinseln: Ministerpräsidentin Marga Prohens und Bildungsminister Antoni Vera haben am Donnerstag (1.8.) Pläne bis zum Jahr 2034 vorgestellt, nach denen rund 600 Millionen Euro in die Infrastruktur für die Bildung gesteckt werden sollen - je nach Bedarf auch mehr.

Die Vorstellung fand ironischerweise in der weiterführenden Schule IES Joan Maria Thomàs statt, einer Einrichtung, die aus allen Nähten platzt, keine Klimaanlage hat und in der im abgelaufenen Schuljahr sogar in der Bar der Schule unterrichtet werden musste, weil es nicht genügend Klassenzimmer gab.

77 neue Schulen sollen gebaut werden

Für die laufende Legislaturperiode stellte Prohens zunächst 150 Millionen Euro in Aussicht. Mit den 600 Millionen Euro sollen insgesamt 300 Vorhaben umgesetzt werden. So ist geplant, 77 neue Bildungseinrichtungen zu errichten, darunter 36 Grundschulen und zwölf weiterführende Schulen, weitere 60 bestehende Bildungseinrichtungen zu erweitern und 158 Projekte für Renovierungen und Ausbesserungsarbeiten zu bezahlen. Dieser Betrag könnte noch anwachsen, hieß es bei der Vorstellung. Entweder, weil andere Parteien zusätzliche Eingaben machen oder weil Arbeiten teurer werden als zunächst veranschlagt.

Die Finanzspritze sei die Antwort auf eine jahrzehntelange Forderung der Schulgemeinschaft, die beklagt, dass die Einrichtungen nicht mit dem schnellen Anwachsen der Schülerzahlen mithalten. "Wir sprechen hier auch von der Sicherheit unserer Kinder und der Lehrkräfte", sagte Prohens, die die abgewählte Linksregierung dafür kritisierte, dass sie "nichts" für die Bildung getan habe, obwohl ihr so viele Mittel wie nie zur Verfügung gestanden hätten. Die frühere Linksregierung hatte 135 Millionen Euro in den Bau von 13 Bildungseinrichtungen, die Erweiterung von 47 weiteren und in die Renovierung von 298 Schulen gesteckt.

Ministerpräsidentin Marga Prohens und Bildungsminister Antoni Vera bei der Präsentation. / CAIB

Weiterhin Container-Klassenzimmer nötig

Nach wie vor fehlen aber zahlreiche Klassenzimmer, wohl auch für das neue Schuljahr 2024/25. Bildungsminister Antoni Vera konnte noch nicht beziffern, wie viele Container-Klassenzimmer im kommenden Schuljahr aufgestellt werden müssen. In einigen Schulen habe man sie entfernen können, dafür hätten in anderen neue Container aufgestellt werden müssen, sagte Vera.

Der Minister berichtete außerdem, er habe in seiner bisherigen etwa einjährigen Amtszeit "nahezu alle öffentlichen Schulen der Inseln" besucht und die dringendsten Wünsche der Direktoren aufgenommen. Auch mit allen Bürgermeistern und Bildungsdezernenten der Gemeinden habe er sich bereits getroffen.

Kritik von den Sozialisten

Die oppositionellen Sozialisten kritisierten den Investitionsplan der Landesregierung als "Propaganda". Die Präsentation der Investitionen sei "übertrieben angesichts eines Entwurfs, der bisher weder mit der Schulgemeinschaft noch mit den anderen Parteien besprochen" worden sei.

Ferran Rosa von der links-regionalen Partei Més per Mallorca forderte vor allem die flächendeckende Einführung der Gratis-Kinderkrippen ab dem ersten Lebensjahr und die Klimatisierung der Schulen. Die Lehrergewerkschaft STEI vermisste in der Präsentation finanzielle Mittel, um die Klassengrößen zu reduzieren.