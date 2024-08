Modern, aber auch steril: So soll der neue Bulevar von Peguera aussehen

Er ist die Hauptschlagader der Urlauberhochburg Peguera: Der sogenannte Bulevar, ein Teil der Hauptstraße des Ortes, der sich vom Kreisverkehr am deutschen Ärztezentrum im Westen bis zum Torà-Strand im Osten zieht und an dem sich ein Großteil der Geschäfte, Bars und Restaurants von Peguera befindet. Diese viel beanspruchte Straße ist in die Jahre gekommen und bietet an vielen Stellen keinen wirklich schönen Anblick mehr.

Abgesplitterte Pflastersteine, schiefe Poller oder von Wurzeln angehobener Straßenbelag sind auch ein Sicherheitsproblem. Die regierenden Parteien im Rathaus von Calvià, die konservative Volkspartei (PP) und die Rechtspopulisten von Vox, wollen deshalb den Bulevar rundum erneuern und umgestalten. Die Pläne dazu haben die Verantwortlichen Mitte vergangener Woche im Auditorium von Peguera den Anwohnern und Geschäftsleuten des Ortskerns vorgestellt.

Der Bulevar imWinter 2023/2024 ... | FOTO: BENDGENS

Im November soll es losgehen

Der Plan sieht unter anderem eine Anwohnerzone, eine sogenannte ACIRE, sowie einen neuen Bodenbelag vor. Die Sanierung soll zwischen November 2024 und April 2025 vonstattengehen. Die Kosten für das Projekt, das aus mehreren Phasen besteht, belaufen sich auf rund 16 Millionen Euro.

In der ersten Phase sollen 4.205 Quadratmeter vom Kreisverkehr bis zur Kreuzung mit dem Carrer Eucaliptus umgestaltet werden. Anwohner stören sich allerdings daran, dass die Bäume in der Allee Blumenkästen sowie auch Laternen weichen sollen, die in ihrer Farbe und Form Bäumen nachempfunden sind und mit LED-Technologie funktionieren.

Darüber hinaus ist geplant, das derzeitige Pflaster durch sogenannten polierten Asphalt zu ersetzen. Das Projekt sieht zudem vor, zum Gießen der Grünflächen nur noch geklärtes Wasser zu benutzen. Aus ästhetischen Gründen werden Pergolen mit Holzstruktur sowie weiße Betonbänke aufgestellt.

Die ersten Entwürfe zeigen zwar eine moderne Linie, die aber auch ein wenig steril wirkt. Zumindest gibt es ein wenig mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, die Fahrbahn für die Autos wird enger. Für Urlauber sollen am Bulevar zudem Hinweistafeln mit Informationen zu Peguera aufgestellt werden.

In einem Video, das die Gemeindeverwaltung für die Neugestaltung des Bulevar erstellt hat, heißt es, dass die Einführung der ACIRE dazu führen werde, dass die Verkehrsader zu bestimmten Zeiten fast vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt wird.

... und wie für 2025 geplant. | FOTO: RATHAUS CALVIÀ

Die Anwohner üben Kritik

Die Pläne werden in Peguera durchaus unterschiedlich aufgenommen. Die Betreiberin von Krümels Stadl, Marion Pfaff, äußert sich gegenüber der MZ hoch erfreut darüber, dass die Umgestaltung endlich in Gang kommt. „Das war längst überfällig“, sagt Pfaff. „Vor allem die Tunnelsperrung im vergangenen Jahr hat die Straße arg in Mitleidenschaft gezogen.“ Wegen der Sanierungsarbeiten war der Verkehr, darunter auch schwere Lkw, monatelang durch den Ortskern umgeleitet worden. Zahlreiche Schlaglöcher waren die Folge.

Während der Vorstellung der Pläne kam allerdings auch verschiedentlich Kritik der Anwohner auf. Vor allem die Tatsache, dass die Bäume gefällt werden sollen, stieß auf breite Ablehnung. Die Gemeindevertreter unter Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Juan Thomàs (PP) versprachen Änderungen, ohne jedoch die Essenz des Umgestaltungsplans anzutasten.

Das hat für wütende Proteste der größten Oppositionspartei im Rathaus, den Sozialisten, gesorgt. Wenige Tage nach der Versammlung mit den Bürgern meldete sich die Sprecherin der Partei, Nati Francés zu Wort und kritisierte die Gemeinderegierung scharf – und zwar nicht nur die Pläne an sich, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie die Regierungsparteien ihr Vorhaben der Öffentlichkeit vorgestellt haben.

Auch die Opposition ist sauer

Francés schimpfte, dass PP und Vox ein Projekt „durchsetzen wollen“, das auf starken Widerstand bei Anwohnern, Geschäftsleuten und Hoteliers stoße – „weil es zuvor nicht mit den beteiligten Gruppen abgesprochen wurde“. Es sei bei der Präsentation des Projekts „offensichtlich“ gewesen, dass es sich um „aufgezwungene Pläne“ handle. Schließlich seien alle Wortmeldungen der Bürger ausschließlich gegen das Vorhaben gewesen. Francés forderte, dass der Bürgermeister der PP, Juan Antonio Amengual, das Vorhaben stoppen solle.

Besonders verärgerte Francés aber noch ein weiterer Punkt, nämlich dass während der Vorstellung des Projekts der Eindruck entstanden sei, dass es sich bei dem Vorhaben um Pläne der sozialistischen Vorgängerregierung in der Gemeinde gehandelt habe.

Abonnieren, um zu lesen