Nach Eklat um Foto von Franco-Opfern: Die Konservativen stützen den umstrittenen Parlamentspräsidenten

Es war eine hochemotionale Sitzung, bei der einigen Rednern fast die Tränen kamen, doch am Ende wird sich nichts ändern: Der rechtsextreme Politiker Gabriel Le Senne bleibt Parlamentspräsident der Balearen. Die konservative PP, die seit Wochen ein Geheimnis um ihre Haltung zum umstrittenen Politiker gemacht hatte, hat am Dienstag (3.9.) angekündigt, sich bei der Abstimmung um die Absetzung des Vorsitzenden der Kammer zu enthalten. Damit fehlt der von den Sozialisten (PSOE) eingebrachten Initiative die notwendige Drei-Fünftel-Mehrheit.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand das Verhalten Le Sennes während der Parlamentssitzung am 18. Juni, als es um die Abschaffung des Gesetzes zur Vergangenheitsbewältigung auf den Balearen ging. Aus Protest dagegen hatten Politiker der Oppositionsparteien Fotos von historischen Personen ausgedruckt und mit ins Plenum gebracht, so auch die beiden sozialistischen Abgeordneten Mercedes Garrido und Pilar Costa, die dem Parlamentsvorsitz angehören. Der Vox-Politiker zerstörte den Ausdruck eines historischen Fotos von den Schwestern Catalina und Antònia Flaquer sowie Aurora Picornell, die von Franco-Schergen zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) hingerichtet worden waren.

So verteidigte sich Le Senne

In seiner Verteidigungsrede vor dem Parlament erklärte Le Senne, die Bilder auf dem Podium des Parlamentsvorsitzes hätten die Neutralitätspflicht verletzt. Er habe die Abgeordneten mehrfach dazu aufgefordert, die Bilder aus diesem Grund zu entfernen. Es sei nicht seine Absicht gewesen, die Fotos zu zerreißen. Er hasse kein Opfer der Diktatur. "Ich bin kein Faschist", betonte er gleich mehrfach. Darüberhinaus erklärte er, die Spanier hätten gerade andere Sorgen als sein Verhalten.

Le Sennes Parteikollegin Manuela Cañadas sorgte derweil in einem ihrer Wortbeiträge für einen weiteren Eklat, in dem sie den spanischen Präsidenten Pedro Sánchez als "schlechtesten Präsidenten Spaniens der vergangenen 80 Jahre" bezeichnete und damit den faschistischen Dikator Franco mit einbezog.

Neben der Absetzung von Le Senne beschäftigte die Abgeordneten am Dienstag (3.9.) noch ein weiteres Thema. Denn vor der Sommerpause hatte Ministerpräsidentin Marga Prohens alle Parteien dazu angehalten, über ihr Verhalten und den zuletzt sehr aggressiven Tonfall nachzudenken. Ziel sei es, dass das Parlament gegenüber den Bürgern einen besseren Eindruck machte. Der ersten Sitzung nach zu urteilen, gelang dies nur mäßig. Zwar lobte Parlamentspräsident Le Senne, dass alle so zivilisiert aufgetreten seien, andere empfanden dies nicht so. So empörte sich der Abgeordnete Josep Castells (Més per Menorca), dass PP-Sprecher Sagreras seine Partei als "Satellit der Sozialisten" bezeichnet hatte.

Angebot an die PP

Die Oppositionsparteien konzentrierten sich derweil darauf, an das moralische Gewissen der PP zu appellieren. Auch in Anspielung auf die jüngsten Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen sei es bezeichnend, dass die Konservativen in Deutschland eine Brandmauer gegen Rechts errichtet hätten, ihre spanischen Kollegen dazu aber nicht in der Lage seien, erklärte etwa Sozialisten-Sprecher Iago Negueruela. Der ehemalige balearische Tourismusminister bot den Konservativen die bedingungslose Unterstützung seiner Partei bei der Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten an. Zudem erklärte er, die Minderheitsregierung der PP für den Rest der Legislaturperiode durch punktuelle Vereinbarungen zu unterstützen. "Ich bin sicher, dass wir in vielen Fragen einen gemeinsamen Nenner finden."

Fraktionschef der Sozialisten: Iago Negueruela am Dienstag (3.9.) im Balearen-Parlament. / Guillem Bosch

PP-Fraktionssprecher Sebastià Sagreras wies dieses Angebot als "unaufrichtig" zurück und warf den Sozialisten vor, sie würden heimlich mit Vox Klüngel betreiben, um die PP zu beschädigen. In Richtung Le Senne erklärte Sagreras, das Verhalten am 18. Juni sei eines Parlamentspräsidenten absolut unwürdig gewesen. Und nicht zuletzt durch die unilaterale Aufhebung des Rechtspaktes durch Vox sei ein Rücktritt des Parlamentspräsidenten eigentlich notwendig. Mithilfe der Sozialisten rausschmeißen wollte man ihn aber nicht. Gleichzeitig kündigte er an, in Zukunft auch mit den linken Oppositionsparteien in den Dialog zu treten, um Gesetzesvorhaben durchzubringen.