58 Demos an einem Abend: Mallorca geht für Palästina auf die Straße

Die ausgemergelten Körper, das wahllose Ermorden von Frauen, Kindern und Männern, die unerträgliche Verzweiflung – die Bilder der Verbrechen Israels an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen erschüttern die Menschen auf Mallorca. Jetzt will die Insel ein Zeichen setzen. Unter dem Motto "Marxes a Mallorca per la Pau i la Vida – Aturem el Genocidi a Palestina" (Märsche für den Frieden und das Leben auf Mallorca – Lasst uns den Genozid in Palästina stoppen) haben Aktivisten für Donnerstagabend (31.7.) zu Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen.

Hier wird demonstriert

In praktisch allen Gemeinden der Insel wird gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit protestiert, insgesamt gibt es 58 Demonstrationen und Kundgebungen, darunter fünf in Palma. Unter diesem Link finden Sie eine Liste mit den Uhrzeiten und den Treffpunkten für jede Gemeinde. /pss