Pedro Sánchez wirbt auf Mallorca um mehr Tourismus aus Asien

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens hat am Dienstag (29.7.) den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez im Regierungssitz Consolat de Mar empfangen. Bei dem rund 35-minütigen Treffen habe man unter anderem über Fragen wie Mobilität und Migrationspolitik gesprochen, erklärte Prohens in einer anschließenden Pressekonferenz.

Gratulation zum Tourismusrekord

Aber auch das Thema Tourismus stand auf der Tagesordnung. Pedro Sánchez habe ihr zu den Rekordzahlen in Sachen Urlauberzahlen gratuliert, so Prohens. Demnach rechnet Spanien damit, in diesem Jahr erneut einen landesweiten Besucherrekord aufzustellen.

Die Ministerpräsidentin habe ihm daraufhin das Maßnahmenpaket für einen nachhaltigeren Tourismus vorgestellt, an dem die Balearen-Regierung mithilfe von Branchenvertretern und Verbänden seit über einem Jahr arbeitet. "Ich habe ihm gesagt, dass wir in Zukunft den Erfolg einer Saison nicht mehr ausschließlich nach Zahlen bemessen können, sondern auch andere Faktoren wie die Werthaltigkeit berücksichtigt werden müssen", erklärte Prohens. "Wir sind uns darüber einig gewesen, dass die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Bestrebungen stehen muss."

Fühler nach Asien ausstrecken

Sánchez habe daraufhin angeregt, dass die Balearen ihre Fühler weiter in die asiatischen Tourismusmärkte strecken sollten. Die spanische Regierung arbeite daran, sich diesen Märkten zu öffnen und er würde es begrüßen, wenn sich die Balearen dem anschließen würden. Prohens habe ihm daraufhin erklärt, dass eine solche Strategie in die gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung des unkontrollierten Wachstums eingebettet sein müssten.

Die Ministerpräsidentin zog ein zögerliches Fazit aus dem Treffen. Lediglich im Bereich der Mobilität seien seit dem ersten Treffen vor einem Jahr nur leichte Fortschritte erzielt worden. In Sachen Migrationspolitik sei man sich bei der Analyse der Problematik zwar einig. Bei der Umsetzung der Maßnahmen gebe es allerdings Diskrepanzen.