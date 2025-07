Tourismus, Geburtenrate, Kunst: Was Mallorcas Politiker dem König erzählen, wenn er zu Besuch ist

König Felipe VI. ist zu seinem jährlichen Sommeraufenthalt auf Mallorca und das bedeutet für ihn neben Segelregatten vor allem eins: Treffen mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Im Almudaina-Palast dürfen jährlich die höchsten Vertreter von Balearen-Regierung, Balearen-Parlament, Inselrat und dem Rathaus Palma antreten, um den Monarchen über die aktuelle Lage auf der Insel Bericht zu erstatten.

Wie interessant der König diese Treffen findet, ist nicht ganz klar. Es sind lediglich die Politiker, die vor die Presse treten, um Zeugnis über die Audienz abzulegen. Und so taten dies am Montag (28.7.) Ministerpräsidentin Marga Prohens (PP), Parlamentspräsident Gabriel Le Senne (Vox), Inselratspräsident Llorenç Galmés (PP) und Palmas Bürgermeister Jaime Martínez (PP). Einig waren sich die Volksvertreter in zwei Dingen: Zum einen sei der König "bestens informiert" über alle Dinge, die die Balearen betreffen. Zum anderen sei man der royalen Familie unendlich dankbar für den positiven Einfluss, den sie dank ihrer jährlichen Sommerbesuche für die Insel haben.

Die Zukunft des Tourismus

Marga Prohens nutzte das Treffen mit Felipe, um diesen – trotz seines breiten Vorwissens – über die Arbeit der Regierung hinsichtlich der Vereinbarkeit von Tourismus und dem Alltag der Einheimischen zu informieren. Sie präsentierte das vom "Runden Tisch zur Gestaltung der Zukunft des Tourismus" erstellte Dokument, das wesentliche Maßnahmen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Tourismusmodell umfasst. Zudem erklärte sie, man befinde sich gerade in der zweiten Phase des Prozesses. Derzeit arbeite man mit Verbänden und Gewerkschaften daran, konkrete Schritte zu definieren.

Um Tourismus ging es auch bei der Audienz von Inselratspräsident Llorenç Galmés. Dieser präsentierte dem Monarchen das kürzlich vorgestellte Maßnahmenpaket, das unter anderem eine deutliche Reduzierung der Präsenz bei Tourismusmessen vorsieht. "Mallorca darf am Erfolg nicht zugrunde gehen", so Galmés nach dem Treffen. Zudem beschwerte sich der PP-Politiker beim König darüber, dass Mallorca nicht ausreichend finanziell von der Zentralregierung unterstützt wird.

Ein Auge auf die Kunst werfen

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hingegen versuchte, den König mit Kunst zu becircen. Er informierte ihn über das Bestreben, 2031 zur Kulturhauptstadt ernannt zu werden – und lud ihn ein, die vier Miró-Ausstellungen zu besuchen, die gerade in der Stadt zu sehen sind.

Parlamentspräsident Gabriel Le Senne, der in den kommenden Monaten wegen des Vorwurfs des Hassdelikts vor Gericht erscheinen muss, brachte dem König derweil eine ganz andere Sorge vor: die geringe Geburtenrate bei den Einheimischen. "Wenn es so weitergeht, werden die Inselbewohner aussterben." Der Umstand, dass die Balearen-Bevölkerung in rasantem Tempo steigt, sei dabei kein Widerspruch, so der Politiker. Ob der König die Sorge um die Geburtenrate teilt, wollte er nicht sagen. Was seinen anstehenden Gerichtsprozess betrifft, erklärte der Vox-Chef: "Ich musste ihm nichts groß erklären. Der König weiß es schon."

