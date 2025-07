Nach Treffen auf Mallorca: Sánchez bestreitet Tourismus-Vorstoß und mahnt die Balearen-Regierung, Gesetze einzuhalten

Es war sicherlich einer der kurioseren Momente der Pressekonferenz, die die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens am Dienstag (29.7.) nach dem Treffen mit Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez abhielt. Die Balearen-Chefin erklärte, Sánchez habe sie angehalten, die Fühler in Sachen Tourismus nach Asien auszustrecken. Dies sorgte für Erstaunen, zumal selbst die konservative Landesregierung mittlerweile eingesehen hat, dass derzeit kein Mangel an Urlaubern auf der Insel herrscht.

Die Erklärung Prohens kam im spanischen Präsidialamt Moncloa alles andere als gut an. Aus Madrid hieß es, der Vorstoß sei von Prohens gekommen. "Wir haben ihr überhaupt nicht vorgeschlagen, dass sie um Urlauber aus Asien wirbt. Stattdessen haben wir sie angehalten, dass sie das spanische Wohnungsgesetz anwendet." Bei letzterem handelt es sich um ein vor zwei Jahren von der Zentralregierung verabschiedetes Maßnahmenpaket zur Linderung der Wohnungskrise, das unter anderem Mietpreiserhöhungen beschränkt. Die Balearen, wie alle anderen von der PP regierten Autonomieregionen, weigern sich, dieses umzusetzen. Der Hinweis aus der Moncloa ist auch in dieser Hinsicht erstaunlich, da Prohens bei ihrer Pressekonferenz ausgeklammert hatte, dass das Thema Wohnungsnot angesprochen worden war.

Streit um das Thema Migration

Stattdessen hatte Prohens vor allem den Fokus auf das Thema Migration gelegt. Die Balearen sind nach einem im Frühjahr verabschiedeten Gesetz verpflichtet, 49 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen, die auf den Kanaren angekommen waren. Die Inselgruppe im Atlantik leidet seit Jahren unter einer Krise in Sachen Migration. Durch die Umverteilung will die Zentralregierung die völlig überfüllten Auffanglager auf den Inseln entlasten. Die Balearen verweigern dies mit dem Hinweis auf die kritische Situation, die man selbst mit der irregulären Einwanderung auf Mallorca und den Nachbarinseln hat. Tatsächlich seien in diesem Jahr doppelt so viele Migranten auf den Balearen wie auf den Kanaren angekommen, so Prohens bei der Pressekonferenz. Man sei am Limit. Weitere junge Migranten aufzunehmen sei eine Zumutung, insbesondere in Hinsicht auf die Unterbringung und Betreuung, die man ihnen garantieren könne.

Prohens sagte, sie habe Sánchez "angefleht", die Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Balearen davor zu schützen, in eine ähnliche Situation wie die Kanaren zu rutschen. Tue man nichts, könnten am Ende des Jahres 12.000 Migranten über das Meer auf die Inseln gekommen sein.

Sánchez äußerte sich nach dem Treffen mit König Felipe VI., das im Anschluss an das Treffen mit Prohens stattfand, zu der Thematik. Er habe in Aussicht gestellt, dass man diplomatische Anstrengungen unternehmen werde, um in den Herkunftsländern gegen die Migrationsströme vorzugehen. Allerdings bekräftigte er, dass die Balearen sich selbstverständlich an das Verteilungsgesetz der Migranten halten müssen. "Gesetze sind da, um befolgt zu werden. Die Landeschefs der Regionen, die sich weigern, Gesetze zu befolgen, müssen wissen, welche Konsequenzen ihnen drohen." Welche Folgen das sein können, verriet der Ministerpräsident allerdings nicht.