2,18 Millionen Euro vom Arbeitgeber geklaut: Ehemalige konservative Politikerin kommt vor Gericht

Der ehemaligen Finanzdezernentin im Inselrat, Pilar Bonet, wird der Prozess wegen Betrugs gemacht. Der Ex-PP-Politikerin wird vorgeworfen, ihren ehemaligen Arbeitgeber, den Tourismus-Konzern Globalia, um rund 2,18 Millionen Euro geprellt zu haben. Bonet soll den Betrag mittels doppelter Buchführung zunächst unbemerkt auf eigene Konten umgeleitet haben.

Der Zeitraum der Vorwürfe erstreckt sich auf die Jahre 2019 bis 2023. In dem Jahr nahm sie eine freiwillige Auszeit, um ihr Amt beim neu gewählten, konservativen Inselrat anzutreten. Der Fall wurde ein Jahr später publik. Anfang 2025 erklärte sie sich vor einem Ermittlungsrichter in Palma in den meisten Punkten für schuldig.

Deal dank Geständnis?

Dieses Geständnis könnte sich zu ihren Gunsten auswirken. Denn der Richter hat zwar die formellen Schritte eingeleitet, um Bonet den Prozess zu machen, doch ihre Verteidigung verhandelt mit der Staatsanwaltschaft um einen Vergleich.