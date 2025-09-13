Hass gegen Migranten: Balearische Zentralregierung zeigt rechtspopulistische Plakate an

Die Delegation der spanischen Zentralregierung auf den Balearen hat am Freitag (12.9.) eine umstrittene Plakatkampagne der rechtspopulistischen Partei Vox bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Behörden prüfen derzeit, ob es sich dabei um einen möglichen Straftatbestand der Hassrede handelt.

Die Kampagne zeigt auf großflächigen Werbetafeln zwei Frauen – eine mit Kopftuch und bedecktem Gesicht, die andere mit unbedecktem Haar – neben dem Slogan: „Welches Spanien willst du? Wir wissen es ganz genau.“ Die Plakate wurden in mehreren Gemeinden auf den Balearen aufgestellt, unter anderem auch in Maó auf Menorca.

Justiz prüft den Fall nun

In einem offiziellen Schreiben erklärte die Regierungsdelegation, man habe den Fall zur Prüfung an die Justiz übergeben, um den Schutz der Grundrechte und öffentlichen Freiheiten aller Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Auch die Partei Podemos hat eine separate Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Maó eingereicht. Darin wird der Vorwurf erhoben, die Kampagne schüre Feindseligkeit gegenüber Migrantinnen, insbesondere solchen muslimischen Glaubens. Laut Podemos handele es sich nicht um eine bloße politische Meinungsäußerung, sondern um eine Darstellung, die gezielt muslimische Migration als Bedrohung darstelle und dadurch einen ganzen Bevölkerungsteil aufgrund seiner Religion und kulturellen Herkunft stigmatisiere.

Ist die Werbung überhaupt legal?

Zudem fordert Podemos politische Konsequenzen für Gabriel Le Senne, den Vorsitzenden von Vox auf den Balearen.

Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen auch die betroffenen Gemeindeverwaltungen aufgefordert, zu prüfen, ob die Plakate gegen lokale Vorschriften zur Außenwerbung verstoßen.

In Maó blieb die Reaktion der Bevölkerung nicht aus: Das Plakat wurde übermalt und beschädigt, unter anderem mit Farbe in den Farben der palästinensischen Flagge. Wer hinter der Aktion steckt, ist bislang nicht bekannt.

Die politische Debatte um die Grenzen der Meinungsfreiheit und den Umgang mit religiösen und kulturellen Minderheiten dürfte damit erneut Fahrt aufnehmen.

