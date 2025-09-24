Eingeknickt: Balearen-Regierung unterstützt Rechtsextreme bei Abschiebe-Vorhaben minderjähriger Migranten

Die konservative Volkspartei PP um die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens hat im Balearen-Parlament am Dienstag (23.9.) eine Initiative unterstützt, die dazu beitragen soll, dass minderjährige Migranten, die auf den Inseln ankommen, in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Der Vorschlag war von der rechtsextremen Partei Vox eingereicht worden. Konkret geht es darum, Abkommen zu unterzeichnen, um die sogenannten "menas", wie die unbegleiteten minderjährigen Migranten genannt werden, zu ihren Familien zurückzuführen.

In der Heimat sicherer?

Seitens der PP verteidigt der Abgeordnete Pedro Álvarez, dass der Vorschlag von Vox auf der geltenden Gesetzgebung sowie auf dem übergeordneten Interesse des Kindes beruhe. „Der beste Schutz ist ein stabiles und sicheres familiäres Umfeld, und in jedem Fall muss die Aufnahme den Sozialdiensten der Herkunftsländer obliegen. Nur als letzter Ausweg darf die Vormundschaft in einem anderen Land aufrechterhalten werden“, erklärt Álvarez.

Das Thema um die Aufnahme der "menas" ist seit Monaten in ganz Spanien ein politisches Reizthema. Wegen der starken Migrantenströme auf die Balearen hat es auf den Inseln eine zusätzliche Brisanz. Zuletzt hatte die Balearen-PP versucht, über einen Änderungsantrag die Forderung einzubringen, dass die Regionalregierung alle rechtlichen Mittel ausschöpfen solle, um die Aufnahme minderjähriger Migranten aus anderen Regionen Spaniens zu verhindern. Argumentiert wurde, dass man mit den "eigenen" menas, die an balearischen Gewässern aufgegriffen werden, schon genug überlastet sei.

Zum Hintergrund: Wenn nicht volljährige Migranten auf dem irregulären Seeweg ohne Begleitung auf den Inseln ankommen, sind es die jeweiligen Inselräte, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern müssen. Die Balearen waren zusätzlich dazu verpflichtet worden, auch "menas" aus anderen Gegenden wie etwa den Kanaren aufzunehmen.

Plumpe populistische Thesen von Rechts

Dass jetzt sogar konkret über die Abschiebung der "menas" diskutiert wird, verschärft die Sachlage. Wie immer bei dem Thema griffen die Rechtsextremen auf plumpe populistische Thesen ohne faktische Grundlagen zurück. Über die Grenzen würden "Terroristen" eingeschleust, so die Vox-Sprecherin Manuela Cañadas und machte ihre Position klar: „Barmherzigkeit und Schutz für die von hier und, wenn etwas übrig bleibt, für die von draußen.“ Außerdem wirft Cañadas den Institutionen vor, Minderjährige „gefangenzuhalten“.

Dass die PP nun auf die Vox-Forderungen eingeht, düfte vor allem machtpolitische Hintergründe haben. Ohne die Vox-Stimmen ist die konservative Minderheitsregierung um Marga Prohens in vielen Bereichen praktisch handlungsunfähig. Vox-Sprecherin Cañadas betonte auch am Dienstag noch einmal: "Die Stimmen von Vox sind nicht gratis." Den Preis dürften damit wohl die minderjährigen Migranten zahlen.