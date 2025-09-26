Jetzt wohl endgültig: Palma schickt sein "de Mallorca" in die ewigen Jagdgründe

Das ewige Ping-Pong-Spiel hat ein Ende. Über Jahre machten sich die politischen Vertreter in Palma einen Spaß daraus, den Namen der Stadt regelmäßig zu ändern. Waren Konservative an der Macht, hieß die Gemeinde "Palma de Mallorca". Sobald die Linken das Sagen hatten, wurde der Name in Sinne eines maßvollen Umgangs mit teurer Druckertinte auf ein schlichtes "Palma" verkürzt. So ging es eine Weile hin und her. Zuletzt wurde am 29. November 2016 gestutzt.

Als die konservative Volkspartei PP mithilfe der rechtsextremen Vox im Sommer 2023 in Palma wieder an die Macht kamen, drohte also erneut eine Flut an historisch fundierten Gutachten, die jeweils die eine oder die andere Variante als authentisch belegten. Doch es passierte nichts. Palma durfte weiter Palma heißen. Und das Thema geriet in Vergessenheit.

Schwere Geschütze

Das schmeckte dem Juniorpartner Vox gar nicht. Die Partei hat einen gepflegten Hang zur sepiagetünchten Retro-Ästhetik der Franco-Diktatur, und da passt der Name "Palma de Mallorca" ebenso phantastisch rein wie Frauen am Herd und Stierkampf für alle. Die Partei stellte also im Stadtrat einen Antrag auf Namensänderung. Und untermauerte ihn mit schweren Geschützen. „Die Entscheidung, den Namen der Hauptstadt zu amputieren, war nicht unschuldig, sondern ein gezielter Versuch, unsere Geschichte auszulöschen und sie im fiktiven Projekt der katalanischen Länder aufzulösen", erklärte der Vox-Abgeordnete Juancho Esteban. "Palma ist nicht der reine Name, es ist eine Falschheit.“

Sollte dies nicht reichen, erinnerte Esteban auch an die armen Urlauber, die seit knapp sieben Jahren völlig verwirrt sein müssen. "Die Touristen kommen nicht in ein generisches Palma, sondern nach Palma de Mallorca. Und schauen Sie in Ihren Personalausweis, was steht da? Ist Ihnen die Verwirrung, die dadurch entsteht, oder der Schaden für unsere Händler egal? Sie opfern den Wohlstand der Palmesaner auf dem Altar ihrer Ideologie. Sie wollen die mallorquinische Identität der Stadt und in der Folge auch ihre spanische Identität auslöschen.“ Doch die PP ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit einem knappen "Wir werden nicht debattieren. Wir stimmen dagegen", kanzelte Vizebürgermeister, Ministerpräsidentinnengatte und Kulturhauptstadtsbewerbungsvorantreiber Javi Bonet den Juniorpartner ab.

Viel Potenzial

Ist das letzte Wort damit gesprochen? Ungewiss. Der PP ist alles zuzutrauen. Schließlich bietet so ein schlichtes Palma viel Potenzial für lukratives Sponsoring. Iberostar City Of Palma powered by Eurowings. So als Beispiel. Merkwürdigere Ideen haben diese Insel schon ereilt.