Linke Parteien stellen sich gegen Besuch von US-Flugzeugträger in Palma – Regierung erhofft sich hohe Einnahmen

Die Nachricht des bevorstehenden Besuchs des US-Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" in Palma ab Ende der Woche hat bei den politischen Parteien auf Mallorca für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Die Linkspartei Esquerra Unida, die auf der Insel ein weitgehend marginales politisches Dasein fristet, hat sich in einem Kommuniqué gegen die Präsenz des US-Militärs auf den Balearen ausgesprochen. Die Partei erklärte, es handele sich um einen „unerwünschten“ Besuch, der die Balearen „ins Zentrum der Weltgeopolitik“ rücke. Man hoffe, dass das Schiff „an den Inseln vorbeifährt“ und betonte, dass die Balearen „Land des Friedens“ seien.

"Rolle Spaniens in der NATO zur Diskussion stellen"

Auch die im Parlament vertretene Partei Més zeigte sich alles andere als begeistert über die Visite. Der Flugzeugträger sei "nicht willkommen". In diesem Zusammenhang wurde betont, dass man gegen die Mitgliedschaft Spaniens in der NATO sei, da man sich als Mitglied gegen diese Art von Zwischenstopps nicht verwehren könne. Daher fordert Més, die Rolle Spaniens in der NATO zur Diskussion zu stellen – gerade jetzt, da die USA die Mitgliedsstaaten wie einen „Club von Bediensteten“ behandelten.

Die konservative Regierungspartei PP hingegen mahnte zur Ruhe. Fraktionssprecher Sebastià Sagreras betonte, dass die Ankunft von Flugzeugträgern oder Schiffen aus den USA „schon immer vorgekommen“ sei, da die Balearen Teil Spaniens sind, das wiederum Teil der NATO ist – eines Bündnisses, das dem Land Sicherheitsgarantien biete. "Es würde ja gerade noch fehlen, dass NATO-Schiffe nicht im Meer der Balearen Station machen dürften“. Zudem betonte Sagreras die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Besuch für Palma und die Insel allgemein haben könnte.

Das ist über den Besuch bekannt

Nach Informationen der mallorquinischen Zeitung "Última Hora "soll der Flugzeugträger vom 3. bis zum 8. Oktober in der Bucht von Palma liegen. Die spanischen Behörden würden derzeit über den geplanten Besuch informiert. Mit 337 Metern Länge und bis zu 90 Flugzeugen an Bord ist die "USS Gerald R. Ford" derzeit das größte und teuerste Kriegsschiff der Welt. Der Bau kostete rund 13 Milliarden US-Dollar, hinzu kamen mehr als 36 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung. An Bord leben und arbeiten rund 4.500 Menschen.