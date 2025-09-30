"Mallorca ist keine Militärbasis": Friedensaktivisten rufen zur Demo gegen US-Flugzeugträger auf

Der angekündigte Besuch des US-Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" in der Bucht von Palma stößt weiter auf Widerstand. Die Plattform Mallorca per la Pau (Mallorca für den Frieden) hat für kommenden Freitag (3.10.) zu einer Demonstration aufgerufen. Unter dem Motto "OTAN No. Fora vaixells de guerra de la nostra terra'" (Nein zur Nato. Kriegsschiffe raus aus unserem Land" soll an der Einmündung des Paseo Marítimo in die Avenidas protestiert werden. Mallorca sei keine Militärbasis, heißt es in dem Schreiben.

Der Besuch des mit 337 Metern Länge und bis zu 90 Flugzeugen an Bord weltweit größten Flugzeugträgers ist für die Tage zwischen dem 3. und dem 8. Oktober angekündigt. Der Aufenthalt soll der rund 4.500 starken Belegschaft die Möglichkeit geben, einige Tage auf der Insel zu entspannen.

Politische Kontroversen

Die Ankündigung hat bereits für politische Kontroversen gesorgt. Die Linkspartei Esquerra Unida sprach sich am Montag (29.9.) in einem Kommuniqué gegen die Präsenz des US-Militärs auf den Balearen aus. Die Partei erklärte, es handele sich um einen „unerwünschten“ Besuch, der die Balearen „ins Zentrum der Weltgeopolitik“ rücke. Man hoffe, dass das Schiff „an den Inseln vorbeifährt“.

Auch die im Parlament vertretene Partei Més zeigte sich alles andere als begeistert über die Visite. Der Flugzeugträger sei "nicht willkommen". In diesem Zusammenhang wurde betont, dass man gegen die Mitgliedschaft Spaniens in der NATO sei, da man sich als Mitglied gegen diese Art von Zwischenstopps nicht verwehren könne. Daher fordert Més, die Rolle Spaniens in der NATO zur Diskussion zu stellen – gerade jetzt, da die USA die Mitgliedsstaaten wie einen „Club von Bediensteten“ behandele.

"Schon immer vorgekommen"

Die konservative Regierungspartei PP hingegen mahnte zur Ruhe. Fraktionssprecher Sebastià Sagreras betonte, dass die Ankunft von Flugzeugträgern oder Schiffen aus den USA „schon immer vorgekommen“ sei, da die Balearen Teil Spaniens sind, das wiederum Mitglied der NATO ist – eines Bündnisses, das dem Land Sicherheitsgarantien biete. "Es würde ja gerade noch fehlen, dass NATO-Schiffe nicht im Meer der Balearen Station machen dürften“. Zudem betonte Sagreras die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Besuch für Palma und die Insel allgemein haben könnte.