4.500 Soldaten im Mallorca-Urlaub: Was über den Besuch des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" bekannt ist

Es wird ein Besuch, der – so viel ist sicher – nicht unbemerkt bleiben wird. Der US-Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ hat Kurs auf Palma genommen. Medienberichten zufolge soll das nuklearbetriebene Schiff fünf Tage lang, vom 3. bis 8. Oktober, in der Bucht von Palma liegen. Erfahrungsgemäß dient so ein Aufenthalt eines NATO-Verbündeten auf der Insel keinen militärischen Zwecken. Vielmehr handelt es sich um einen kleinen Urlaub, den die rund 4.500-köpfige Besatzung nach einem Ende September im Nordatlantik absolvierten Manöver in Anspruch nehmen darf.

Offiziell ist der Besuch des 337-Meter-Kolosses immer noch nicht bestätigt. Mehrere Anfragen bei den offiziellen Stellen liefen ins Leere. Ein NATO-Sprecher erklärte gegenüber der MZ, aus „Gründen der operativen Sicherheit“ könne man zu dem Thema keine weiteren Angaben machen. Dennoch: Dass das Schiff Ende der Woche vor Palma liegen wird, daran zweifelt auf der Insel niemand mehr. Am Mittwochmorgen passierte es die Straße von Gibraltar in Richtung Mittelmeer. Gut informierten Kreisen zufolge dürfte der Flugzeugträger in den frühen Morgenstunden am Freitag ankommen und etwas außerhalb des Hafens vor Anker liegen. Die Besatzungsmitglieder, die sich die Insel anschauen wollen, sollen mit Booten an die Küste bei Porto Pi gefahren werden.

Nicht nur Begeisterung

Die Nachricht von der Ankunft des größten und mit 13 Milliarden US-Dollar Herstellungskosten teuersten Flugzeugträgers der Welt sorgt auch angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage nicht nur für Jubelschreie auf der Insel. Die Linkspartei Esquerra Unida sprach sich in einem Kommuniqué gegen die Präsenz des US-Militärs auf den Balearen aus. Die Partei erklärte, es handele sich um einen „unerwünschten“ Besuch, der die Balearen „ins Zentrum der Weltgeopolitik“ rücke.

Auch die im Parlament vertretene Partei Més zeigte sich alles andere als begeistert über die Visite. Der Flugzeugträger sei „nicht willkommen“. Més forderte zudem, die Rolle Spaniens in der NATO zur Diskussion zu stellen – gerade jetzt, da die USA die Mitgliedsstaaten wie einen „Club von Bediensteten“ behandele. Von der ehemals einflussreichen Linkspartei Podemos kam vom Festland aus ebenfalls Protest gegen den Besuch.

Und auch in der Zivilgesellschaft regt sich Widerstand. Eine Plattform namens Mallorca per la Pau (Mallorca für den Frieden) hat für Freitag (3.10.) um 18.30 Uhr zu einer Demonstration am Paseo Marítimo (Höhe Avenidas) aufgerufen.

Hoffen auf Geldregen

Die konservative Regierungspartei PP hingegen mahnte zur Ruhe. Fraktionssprecher Sebastià Sagreras betonte, dass die Ankunft von Flugzeugträgern oder Schiffen aus den USA „schon immer vorgekommen“ sei, da die Balearen Teil Spaniens sind, das wiederum Mitglied der NATO ist – eines Bündnisses, das dem Land Sicherheitsgarantien biete. „Es würde ja gerade noch fehlen, dass NATO-Schiffe nicht im Meer der Balearen Station machen dürften.“ Zudem betonte Sagreras die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Besuch für Palma und die Insel allgemein haben könnte.

Grund zum Optimismus in finanzieller Hinsicht bietet der letzte Besuch eines US-Flugzeugträgers. Fünf Tage lang lag die „USS Harry S. Truman“ im Juli 2022 in der Bucht von Palma. Wie die MZ damals berichtete, gaben die Besatzungsmitglieder Schätzungen zufolge pro Tag 2,5 Millionen Euro in Handel, Gastronomie und Hotels aus.

