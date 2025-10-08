Generaldebatte zur Lage der Balearen: Konstruktivität dringend gesucht

Es ist ausgerechnet der skandalumwitterte parteilose Abgeordnete für Formentera, Llorenç Córdoba, dem es an diesem zweiten Tag der Generaldebatte zur Lage der Balearen gelingt, die Situation auf den Inseln in einem Satz zusammenzufassen: „Wir erleben auf den Balearen eine kuriose Zeit: Die Wirtschaft wächst stetig, aber die Bürger leben mit immer mehr Ungewissheiten.“ Womöglich ist dies der einzige Satz, auf den sich die Abgeordneten aller Parteien an diesem Mittwoch (8.10.) einigen können. Denn was diese Ungewissheiten genau sind, was die Ursachen und die möglichen Lösungen sein könnten, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Ministerpräsidentin Marga Prohens war es am Dienstag vorbehalten, eine erste Analyse der aktuellen Situation auf den Balearen zu liefern. Es ist die zweite Rede zur Lage der (Insel-)Nation ihrer Amtszeit. Im vergangenen Jahr hatte sie die touristische Überfüllung als Ursache für viele der Probleme auf den Inseln ausgemacht. In diesem Jahr verschob sie den Fokus auf das Bevölkerungswachstum, das die größte Herausforderung darstellt. Am zweiten Tag bringt ihr diese Analyse Häme der linken Parteien ein. Sie werfen ihr sarkastisch vor, erst Anfang der Woche von der demografischen Herausforderung erfahren zu haben. Von den Sozialisten kommt der Vorwurf, sie wolle damit von ihrem Versagen in Sachen Tourismus- und Wohnraumpolitik ablenken.

Im Vorfeld der Generaldebatte hatten einige politische Analysten einen Schlagabtausch zwischen der regierenden PP und dem On-off-Juniorpartner Vox vorhergesehen. Erst in der Woche zuvor hatten die Rechtsextremen ein Dekret der PP zur Förderung und Diversifizierung der Balearen-Wirtschaft durchrasseln lassen. Vox wollte damit Druck in Sachen Sprachpolitik auf den Inseln aufbauen.

Verloren in Nebenschauplätzen

Doch um den Zwist zwischen PP und Vox geht es am Mittwoch nur am Rande. Stattdessen verlieren sich die Protagonisten in Nebenschauplätzen. Die linken Parteien etwa kritisieren Prohens für ihre Absage, das Massaker im Gaza-Streifen als Völkermord zu bezeichnen. Vox-Sprecherin Manuela Cañadas verbringt den Großteil ihrer Rede mit einem geradezu bizarren Diskurs, in dem sie der PP vorwirft, die von Vox eingebrachten und gemeinsam verabschiedeten Gesetze und Maßnahmen nicht ausreichend zu würdigen.

Und auch Prohens, die sich gerne und häufig als Sprachrohr der Menschen auf der Straße geriert, verbringt am zweiten Debattentag die meiste Zeit damit, sich an den Verfehlungen der Zentralregierung unter Pedro Sánchez abzuarbeiten – und diese Balearen-Fraktionssprecher Iago Negueruela in die Schuhe zu schieben. Die Besessenheit, mit der sie auf die Sozialisten einredet, erstaunt, zumal die PSOE seit dem Weggang von Francina Armengol nach Madrid strauchelt. Es fehlt die charismatische Führungsfigur. Auch das beweist Iago Negueruela, der in der kommenden Legislaturperiode ins Rathaus von Palma degradiert wird, an diesem Mittwoch.

Die Ankündigungen

Wie es sich für eine Generaldebatte gehört, bringt die Landesregierung einige Vorschläge mit. Am Dienstag etwa kündigt Prohens an, Menschen unter 40 Jahren beim Wohnungskauf mit 10.000 Euro zu unterstützen. Am Mittwoch legt sie nach, verspricht unter anderem die Anhebung der Ausgabengrenze für das kommende Jahr um rund 360 Millionen Euro zu erhöhen. Zudem verspricht sie, die U-Bahn in Palma bis zum Landeskrankenhaus Son Espases zu verlängern.

Für Aufsehen sorgt sie darüber hinaus mit einer Statistik bezüglich der umstrittenen Zahnproben bei Migranten, um herauszufinden, ob es sich um Minderjährige oder doch Erwachsene handelt. Die Proben hätten in 60 Prozent der Fälle ergeben, dass es sich tatsächlich um volljährige Personen handle.

Die Vorschläge der Opposition

Auch die Opposition macht Vorschläge. Der Fraktionssprecher der Linkspartei Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, mit dem Prohens seit jeher ein gutes Verhältnis hat, schlägt etwa eine Kommission für die Neuregelung der finanziellen Sonderregelung für die Balearen vor. Prohens zeigt sich offen für Gespräche.

Wenig überraschend hatte sie weniger Sympathien für die Vorschläge der Sozialisten etwa in Sachen Wohnungs- und Gleichstellungspolitik. Prohens erklärt, die Sozialisten – die Zentralregierung – hätten den Frauen mit dem vor drei Jahren verabschiedeten Gesetz zum Sexualstrafrecht etwas vorgemacht. Dieses hatte nämlich auch zur Folge, dass zahlreiche Straftäter aus dem Gefängnis kamen. Mit dieser Partei könne sie keine Abkommen in Sachen Frauenpolitik treffen.

Etwas offener zeigt sie sich hinsichtlich der Einführung einer Sondersteuer für Fahrzeuge, die nicht auf der Insel gemeldet sind. Kein Wunder – die am Mittwochmorgen von den Sozialisten im Parlament eingereichte Gesetzesinitiative basiert auf einer Powerpoint-Präsentation, die Vize-Ministerpräsident Antoni Costa vor Monaten zu der Materie hatte erstellen lassen. Negueruela hoffte offenbar, der PP durch die Einbringung dieses Gesetzes clever eins auswischen zu können – auf Spanisch zasca. Doch mit Prohens hat er für solche Spiele die falsche Gegnerin ausgesucht.

Prohens zieht alle Register

Zumal sich an diesem Mittwoch erneut zeigt, wie gekonnt Prohens alle Register zieht. Sie kann in hartem Ton ihre Gegner angehen, nur um wenig später tiefe Verletzlichkeit zu zeigen. Auf Empörung lässt sie Introspektion folgen, auf beißenden Sarkasmus kann nur wenige Sätze später das Eingestehen von Fehlern folgen. Und so gelingt es ihr, manche Argumente zu entwaffnen. Wie bei einem der Paradeprojekte der Legislaturperiode. Das Programm Lloguer Segur, mit dem 3.000 neue Wohnungen auf den Markt kommen sollen, funktioniert bisher nicht. Prohens erwähnt es gar nicht. Erst ganz am Ende der Debatte äußert sie sich nach mehrmaligem Nachhaken der Opposition dazu. Aber nicht kleinlaut, sondern eher nachdenklich, verletzlich. Die Dinge brauchten eben Zeit, sagt sie. Gerade, wenn sie zum ersten Mal ausprobiert werden.

Am Ende sagt sie auch, dass es eine konstruktive Debatte war. Das erstaunt, denn bei der Bevölkerung dürfte Ratlosigkeit überwiegen. Denn so sehr man sich in manchen grundlegenden Dingen – etwa, dass es eine real existierende Wohnungskrise gibt – parteiübergreifend einig ist, so sind die Differenzen hinsichtlich der Ursache und der Lösung enorm. Noch schwieriger ist es bei Themen, über die keine Einigkeit herrscht, etwa die irreguläre Einwanderung. Es dominieren gegenseitige Vorwürfe und die Erkenntnis, dass nur jeder für sich an Lösungen interessiert ist. Von Pragmatismus, geschweige denn Konstruktivität ist an diesen beiden Tagen wenig zu sehen.

Abonnieren, um zu lesen