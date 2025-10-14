Spaniens Generalstreik für Palästina: Darauf müssen Sie sich am Mittwoch auf Mallorca einstellen

Am Mittwoch (15.10.) dürfte auf Mallorca ebenso wie im Rest von Spanien einiges anders laufen als gewöhnlich. Quasi alle großen Gewerkschaften sowie zahlreiche Verbände, Bürgerinitiativen und Interessensgruppen haben für den 15. Oktober zum Generalstreik aufgerufen. Unter dem Motto "Stoppt die Apartheid und den Völkermord" soll damit die Solidarität mit dem palästinensischen Volk ausgedrückt werden.

Mindestbetrieb in den Schulen

Welche Auswirkungen der Streik auf Mallorca genau hat, ist noch schwer abzusehen. In den öffentlichen Schulen wird, sofern sich eine Mehrzahl der Lehrer dem Streik anschließt, kaum an normalen Unterricht zu denken sein. In der Infantil-Stufe (3-6 Jahre) sieht die von der Balearen-Regierung beschlossene Mindestversorgung eine Lehrkraft für jeweils drei Klassen vor, in der Grund- und Sekundarstufe ist es eine Lehrkraft für jeweils vier Schulklassen.

Einschränkungen in Gesundheitswesen und Nahverkehr

Auch in den Gesundheitszentren müssen sich die Patienten auf längere Wartezeiten einstellen. Zwar sind die Notaufnahmen auch am Streiktag voll besetzt, alle andere Bereiche müssen aber nur die Sonn- und Feiertagsbesetzung anbieten.

Gedränge könnte es auch im öffentlichen Nahverkehr geben. Der Zugverkehr wird in den Stoßzeiten auf bis zu 80 Prozent des regulären Betriebs reduziert, außerhalb dieser Zeiten müssen nur 50 Prozent der vorgesehenen Züge fahren. Bei den Überlandbussen müssen mindestens die Frequenzen von Sonn- und Feiertagen gewährleistet werden.

Inwieweit es am Flughafen zu Problemen kommt, ist derzeit nicht abzusehen. Eine Sprecherin erklärte auf MZ-Anfrage am Dienstag, man habe keine Kenntnis von bevorstehenden Beeinträchtigungen des Flugverkehrs und der normalen Abläufe am Flughafen.

Kundgebung an der Plaça d'Espanya

In allen spanischen Städten wird es im Rahmen des Generalstreiks zu Kundgebungen kommen. In Palma ist diese für 18.30 Uhr an der Plaça d'Espanya anberaumt.