Schüler auf Mallorca sprechen besser Englisch als Katalanisch

Wie steht es um das Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln? Die neuesten Ergebnisse der landesweiten Kompetenztests des Instituts für Bildungsbewertung und Qualität (IAQSE) zeigen ein gemischtes Bild: Während Grundschüler Fortschritte in den Sprach- und Mathematikkompetenzen machen, gibt es in der Sekundarstufe teils deutliche Rückschritte – insbesondere beim Katalanisch, der auf den Inseln gleichberechtigt offiziellen Landessprache.

Erstmals wurden im Schuljahr 2024/2025 auch Schüler der Abschlussklasse (4. ESO) getestet. Die Ergebnisse zeigen: Nur 46 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichen ein zufriedenstellendes Niveau in Katalanisch – deutlich weniger als in Spanisch (52 Prozent) und Englisch (54 Prozent). Noch schwächer schneiden die Jugendlichen in Mathematik ab, mit Erfolgsquoten zwischen 35,6 Prozent und 43 Prozent, je nach gewähltem Schwerpunkt.

Verbesserungen in der Grundschule

Anders das Bild in der 4. Klasse der Grundschule: Hier zeigen sich klare Fortschritte im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in Spanisch (+7 Prozentpunkte) und Englisch (+2,5 Prozentpunkte) erreichen über die Hälfte der Schüler ein solides Kompetenzniveau. Auch in Mathematik (+3 Prozentpunkte) und Katalanisch (+5 Prozentpunkte) ist ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Allerdings offenbart die Detailauswertung deutliche regionale Unterschiede: Auf Mallorca verbessert sich das Niveau in Katalanisch, während es auf Menorca um 8 Prozentpunkte auf 47 Prozent fällt – ein überraschender Einbruch, galt Menorca bislang als Spitzenreiter in dieser Disziplin. Auf Ibiza und Formentera sinkt der Wert sogar auf 33,1 Prozent.

Sekundarstufe verliert an Boden

In der 8. Klasse (2. ESO) dreht sich der positive Trend um. Besonders dramatisch ist der Einbruch beim Katalanischen, dessen Anteil von zufridenstellendem Niveau bei den Schülern von 59 Prozent auf 44 Prozent fällt – ein Rückgang um 15 Punkte. Auch Englisch verliert deutlich an Boden (-8 Prozentpunkte, nur noch 43 Prozent mit zufriedenstellendem Niveau).

Spanisch hingegen verbessert sich leicht (+3 Prozentpunkte) und bleibt mit 59 Prozent das stärkste Fach. Die Mathematikwerte steigen zwar um zwei Prozentpunkte, bleiben aber auch hier unter der 50-Prozent-Marke.

Sprachliche Schieflage alarmiert Bildungsexperten

Insgesamt verfestigt sich damit eine sprachliche Schieflage, die sich mit jedem Schuljahr weiter vertieft: Schüler beenden die Pflichtschulzeit auf den Balearen mit besseren Kenntnissen in Spanisch und Englisch als in der eigenen Regionalsprache Katalanisch – obwohl die Bildungsstandards ein gleichwertiges Niveau in beiden Amtssprachen vorsehen.

Vor allem die Entwicklung auf Menorca bereitet Sorge: Die Insel, einst Vorbild beim Katalanischunterricht, verzeichnet die deutlichsten Rückschritte. Mallorca bleibt vergleichsweise stabil, während die Pityusen mit Ibiza und Formentera in allen Bereichen hinterherhinken.

Gewerkschaft fordert „sofortigen Sprach-Notfallplan“

Angesichts der besorgniserregenden Tendenz fordert der Lehrerverband STEI die sofortige Umsetzung des bereits 2023 im Rahmenabkommen vereinbarten „Pla de Xoc de Català“ (Katalanisch-Notfallplan). Die Bildungsgewerkschaft legte am 16. September ein eigenes Maßnahmenpaket mit 50 Vorschlägen vor, das in Zusammenarbeit mit Experten entstand und aktuell an Schulen verteilt wird. Man wolle nicht länger zusehen, wie die Sprachkompetenz der Schüler Jahr für Jahr abnimmt.

