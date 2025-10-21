Hakenkreuze und andere rechte Symbole beschmieren hippen Stadtteil El Molinar

In dem bei Deutschen beliebten Stadtteil El Molinar in Palma haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (20.10.) Hakenkreuze und andere Nazi-Symbole auf eine Statue und mehrere öffentliche Flächen geschmiert.

Feministische Ikone als Angriffsziel

Betroffen sind zum einen eine Büste, die zu Ehren der Kommunistin und Feministin Aurora Picornell aufgestellt worden ist. Picornell war 1937 von Anhängern des Diktators Francisco Franco verschleppt und ermordet worden. Erst 2022 waren ihre sterblichen Überreste in einem Massengrab bei Manacor gefunden worden. Schon mehrmals ist das Denkmal Picornells, das am Born del Molinar öffentlich ausgestellt ist, Opfer von Vandalismus geworden. Auch diesmal wurden sowohl ihr bronzenes Antlitz als auch der Sockel der Büste mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert.

Scheinbar hatten die unbekannten Vandalen damit noch nicht genug. Auch eine Wand der nahegelegenen Schule sowie ein urbanes Wandgemälde der Künstlerin Carolina Domingo, das ebenfalls Aurora Picornell gewidmet ist, wurden Opfer der Graffiti-Sprühereien, die offensichtlich rechtsextreme Hintergründe haben.

Anwohner reagierten empört auf die Attacken und forderten die Stadtverwaltung von Palma auf, die Büste so schnell wie möglich zu reinigen. Die Vereinigung zur Erinnerung an die Inselgeschichte, "Memòria de Mallorca", hat ihrerseits eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. „Diese Taten verletzen das Andenken an die Opfer des Bürgerkriegs und des Franquismus, insbesondere an Aurora Picornell, die zusammen mit vier weiteren Frauen Opfer des Verschwindenlassens und anschließender Ermordung am 5. Januar 1937 wurde – Verbrechen, die schwere Menschenrechtsverletzungen darstellen“, erklärte Memòria de Mallorca der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Angriff auf Demokratie

Auch Verantwortliche der sozialistischen Partei PSOE in Palma verurteilten den Angriff und erklärten: „Einen Anschlag auf die Büste von Aurora Picornell zu verüben, heißt, die demokratische Erinnerung anzugreifen.“ Die Partei Més per Palma äußerte sich in ähnlicher Weise.

Aurora Picornell, die 1937 vom Franco-Regime erschossen wurde – zusammen mit ihren ebenfalls aus El Molinar stammenden Mitstreiterinnen Catalina Flaquer Pascual, deren Töchtern Antònia und Maria Pascual Flaquer sowie Belarmina González Rodríguez –, gilt heute als republikanisches und feministisches Symbol Mallorcas. Mehr Infos über die Aktivistin finden Sie hier.