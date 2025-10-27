Bundeskanzler Friedrich Merz gönnt sich einen Kurzurlaub auf Mallorca

Kleine Auszeit von den Problemen in Deutschland: Bundeskanzler Friedrich Merz verbringt ein verlängertes Wochenende auf Mallorca - und verschafft sich dabei wohl auch einen Eindruck vom Stadtbild Palmas. Das haben drei voneinander unabhängige Quellen der MZ bestätigt. Es handelte sich um einen privaten Besuch, den der deutsche Regierungschef größtenteils im Großraum Palma verbringt.

Ob sich der Bundeskanzler noch auf Mallorca befindet oder bereits wieder abgereist ist, ist zur Zeit noch nicht klar. Der Besuch fand unter strikter Geheimhaltung und unter großem Polizeischutz statt. Der Bundeskanzler ist in einem bekannten Hotel untergebracht. Weder das deutsche Konsulat noch die Bundesregierung beantworteten zunächst entsprechende Anfragen der Mallorca Zeitung.

Hinter Merz liegt eine harte Woche

Der CDU-Politiker hatte eine harte Woche hinter sich, in der er wegen seiner Äußerungen zum "Stadtbild" deutscher Innenstädte zuerst viel Kritik einstecken und dann teilweise zurückrudern musste. Es darf durchaus vermutet werden, dass ihm die herausgeputzte Innenstadt Palmas besser gefällt als so mancher deutsche Bahnhofsvorplatz.

Friedrich Merz soll sich schon vor seiner Wahl zum Bundeskanzler Anfang des Jahres auf Mallorca aufgehalten haben. Damals soll er auf der Finca eines befreundeten Unternehmers im Südosten der Insel untergekommen sein.