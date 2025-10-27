"Darf ich fragen, wer Sie sind?" - So traf der MZ-Reporter den Bundeskanzler auf Mallorca

Das Castillo Hotel Son Vida erweckt an diesem Montagnachmittag (27.10.) zunächst nicht den Eindruck, dass hier ein Bundeskanzler zu Gast ist. Das hatten jedoch drei voneinander unabhängige Quellen der MZ zuvor bestätigt. Von Polizei weit und breit nichts zu sehen, überhaupt ist kaum ein Gast auf der Terrasse oder in den Gängen des Luxushotels hoch über Palma unterwegs.

Kurz vor 18 Uhr biegt dann auf einmal eine Karawane aus schwarzen Vans in den Hof ein. Auch ein schwarzer Jeep ist dabei. Aus dem ersten Mercedes-Van steigt Friedrich Merz mit seiner Frau Charlotte aus und geht entschlossenen Schrittes auf die Terrasse, um einen Blick auf die Bucht von Palma zu werfen, die die letzten Sonnenstrahlen in ein goldenes Licht taucht.

"Wie war's beim Golf?"

Merz sieht fit aus, braun gebrannt, trägt so etwas wie einen blauen Trainingsanzug und eine blaue Kappe. "Wie war's beim Golf?" wollen wir wissen. Ein Lächeln. "Gut", antwortet Merz beschwingt, wird bei der nächsten Frage nach seinem Handicap aber misstrauisch. "Darf ich fragen, wer Sie sind?" Der Reporter gibt sich zu erkennen, der Kanzler und seine Frau lächeln wieder. Sie sagt: "Dann haben wir uns nie hier gesehen."

Gespräch beendet, kein Foto, Friedrich und Charlotte Merz werfen noch einmal einen schnellen Blick auf die Bucht, dann verschwinden sie. Laut MZ-Informationen soll der Bundeskanzler erst am Dienstag wieder nach Deutschland zurückfliegen. Der Besuch findet unter strikter Geheimhaltung und unter großem Polizeischutz statt.

Weder das deutsche Konsulat noch die Bundesregierung beantworteten zunächst entsprechende Anfragen der Mallorca Zeitung. Ob neben der Erholung auf dem Golfplatz für den Bundeskanzler auch politische Gespräche anstanden, ist bisher nicht bekannt.