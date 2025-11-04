Konservative wollen Spanisch als Verkehrssprache im Unterricht einführen – was das in der Praxis bedeutet

Erneuter Aufruhr in der Bildungspolitik auf Mallorca: Die konservative Balearen-Regierung hat am Montag (3.11.) angekündigt, die als Spanisch bekannte kastilische Sprache als Verkehrssprache (llengua vehicular) im Schulwesen festzulegen. Damit soll erreicht werden, dass die Sprache neben dem Katalanischen auch im Bildungswesen offiziell anerkannt wird. Der Antrag auf Änderung des balearischen Bildungsgesetzes soll am Dienstag (4.11.) im Parlament diskutiert werden.

Die Initiative hat wenig überraschend den Zorn der Katalanisch-Lobby Obra Cultural Balear (OCB) auf sich gezogen. Der Verband forderte die Oppositionsparteien auf, den Antrag gar nicht erst im Parlament mit einer Debatte zu würdigen, sondern ihn direkt ohne Wortbeiträge abzulehnen. Die Sozialisten (PSOE) und die Öko-Partei Més per Mallorca lehnten dies ab. Gesetzesvorschläge müssten debattiert werden, hieß es.

Was hinter dem Schritt steckt

Zumal der Schritt der PP größtenteils als symbolpolitisches Manöver gewertet werden darf, mit dem die Konservativen dem On-Off-Bündnispartner Vox näherkommen wollen. Die Rechtsextremen haben ebenfalls eine Gesetzesinitiative in Sachen Sprache im Bildungswesen eingereicht. Diese geht der PP aber zu weit. So sehen die Vorschläge von Vox unter anderem vor, den sogenannten "Decret de Mínims" abzuschaffen, mit dem festgelegt ist, dass mindestens 50 Prozent des Unterrichts auf Katalanisch stattfinden müssen. Zudem will Vox die Lehrer auf den Balearen durch eine Art Schulpolizei überwachen lassen, damit sie nicht heimlich Unterricht auf Katalanisch machen, wenn eigentlich Spanisch vorgesehen ist.

Ob sich Vox von der Annäherung durch die PP verführen lässt, ist mehr als fraglich. Die Partei hat den Kampf gegen die katalanische Sprache zu einem ihrer politischen Hauptprojekte erklärt. Der Vorschlag der PP dürfte Vox daher nicht weit genug gehen. Denn in der Praxis würde sich nicht viel ändern, wenn das Kastilische zur Verkehrssprache ernannt wird. Zum einen ist dies durch das spanische Bildungsgesetz Lomloe effektiv bereits umgesetzt. Zum anderen haben die Entscheidungshoheit der Schulen bei der Gestaltung des Unterrichts sowie das Decret de Mínims eine höhere Bedeutung als der Aspekt der Verkehrssprache.

2022 wollten die Linken diesen Schritt gehen

Tatsächlich hatte schon die linke Vorgängerregierung im Jahr 2022 beabsichtigt, das Spanische gleichberechtigt neben dem Katalanischen als Verkehrssprache ins aktuelle Bildungsgesetz zu schreiben. Die PP hatte damals auch ihre Unterstützung für das Gesetz bekundet. Aufgrund von politischen Scharmützeln zwischen den Konservativen und dem damaligen Juniorpartner in der Linkskoalition, Més per Mallorca, wurde dieser Passus aber wieder aus dem Gesetz gestrichen. Dies führte effektiv dazu, dass derzeit auf den Balearen keine Verkehrssprache an den Schulen festgelegt ist.

