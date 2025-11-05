Neue linke Bürgermeisterin in Cala Ratjada: "Ich will keine Cala Agulla mit 200 Touristen, die am Strand singen und trinken"

Capdepera bekommt eine neue Bürgermeisterin: Am Donnerstag (6.11.) wird Núria Garcia von der linksgrünen Lokalpartei Més per Capdepera offiziell den Gemeindevorsitz übernehmen und ihre konservative Vorgängerin Mireia Ferrer damit wie geplant nach der Hälfte der Legislaturperiode ablösen. Zuständig ist sie auch für die der Gemeinde zugehörigen Küstenorte Cala Ratjada, Canyamel, Cala Mesquida und Font de Sa Cala. Ein Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Hintergrund: Bereits zwei Jahre sind vergangen seit jenem 23. Oktober 2023, als Mireia Ferrer von der konservativen PP sich freuen konnte, dass sie als Bürgermeisterin von Capdepera den Gemeinderat fortan nicht mehr in einer Minderheitsregierung führen musste - dank des Pakts mit der linksgrünen Regionalpartei Més per Capdepera. Die Wahlen im vorherigen Mai hatten zu einem Dreifach-Unentschieden geführt: je fünf Sitze für PP, Més und die sozialistische PSOE, dazu zwei weitere für die liberale Regionalpartei El Pi. Von Anfang an lehnte Més ein Bündnis mit den Sozialisten ab, solange der Ex-Bürgermeister Rafel Fernández die PSOE weiter anführte, denn „die Wähler hätten für einen Wandel gestimmt“. Für die Entscheidung, stattdessen mit den Konservativen zu paktieren, ernteten die Linksgrünen viel Kritik von ihren Parteifreunden in Palma - blieben aber dabei.

Núria Garcia, wie fällt die Bilanz dieser zwei Jahre PP–Més-Pakt in Capdepera aus?

Ehrlich gesagt, positiv. Von Anfang an war uns klar, dass unser Ziel war, für Capdepera zu arbeiten. Wir konzentrierten uns darauf, die Gemeinde zu verbessern. Mireia Ferrer und ich haben Seite an Seite gearbeitet – und das wird bis zum Ende der Legislaturperiode so bleiben.

Nach 16 Jahren sozialistischer Politik unter Rafel Fernández – was hat die Gemeinde durch euren Pakt gewonnen?

Vor allem, denke ich, hat das Dorf eine aktive Zuhörkultur gewonnen. Wir haben versucht, den Bürgerinnen und Bürgern sehr nahe zu sein. Wir begannen, in jedem Viertel Versammlungen abzuhalten, damit alle ihre Bedürfnisse äußern konnten. Wir haben zwar keinen Zauberstab, und es stimmt, dass sich die Dinge nicht von heute auf morgen ändern, aber wir arbeiten daran, und die gesäten Samen werden Früchte tragen. Wir haben den ersten Radweg in Capdepera gebaut und arbeiten bereits am zweiten. Im Umweltbereich, der eines unserer größten Anliegen war – da zuvor viele Bäume gefällt wurden –, haben wir begonnen, viele neue Bäume zu pflanzen. Die Projekte werden jetzt aus einer anderen Perspektive angegangen. Auch wenn man das noch nicht überall spürt, werden die Ergebnisse sichtbar werden.

Gab es ein „Davor“ und „Danach“ nach dem Pakt?

Für Més per Capdepera war dieser Schritt nicht leicht, vor allem aus ideologischen Gründen. Es gab viele Stunden von Versammlungen und Diskussionen, und wir mussten uns entscheiden – bitte nicht falsch verstehen –, zwischen dem Schlechten und dem weniger Schlechten. Ich erkläre es so: Wenn wir mit fünf Stadträten jetzt nicht in die Regierung eintreten, wann dann? Wir mussten pragmatisch und praktisch handeln. Es bedeutete viele Stunden des Nachdenkens und Debattierens, aber wir taten es, um die Blockade im Rathaus von Capdepera zu lösen. Unsere Priorität war und ist Capdepera – und deshalb funktioniert der Pakt.

Nach dem Pakt kam es zu Reibungen mit der Führung von Més per Mallorca. Zwei Jahre später – gibt es eine Versöhnung?

Wir stehen in Kontakt. Es gibt auf beiden Seiten den Willen, und ich glaube, es wird gut laufen.

Hat euch die Zeit recht gegeben, dass ein Pakt zwischen gegensätzlichen Kräften nötig war, um Capdepera voranzubringen?

Es geht nicht darum, recht zu haben oder nicht. Natürlich hat die Parteiführung von Més per Mallorca eine globalere Sichtweise, während wir eine lokale haben. Beide Sichtweisen sind berechtigt, aber jetzt werden Schritte unternommen, um die Situation zu normalisieren.

Wie erklärt man einem Wähler von Més per Mallorca die Notwendigkeit, mit der PP zu koalieren?

In diesem Regierungsabkommen gibt es viele Punkte, die wir mit einer linken Regierung nicht hätten erreichen können. Wir hatten sehr klare rote Linien, und das Ergebnis war sowohl für die Partei als auch für das Dorf positiv. Wir haben Dinge erreicht, die mit der früheren PSOE-Regierung nicht möglich gewesen wären. Nach 16 Jahren sozialistischer Regierung unter Rafel Fernández hielten wir es für notwendig, dass eine Erneuerung der Macht stattfindet. Ich sage das immer: Ich werde höchstens bei zwei Wahlen antreten. Es braucht frisches Blut – sonst bleibt alles stehen.

Was war das Schwierigste in diesen zwei Jahren?

Im Grunde läuft alles gut. Was wirklich schwierig ist, sind die Abläufe in der Verwaltung – sie sind quälend langsam. Ich komme aus der Privatwirtschaft, und dort kann man zum Beispiel eine krankheitsbedingte Abwesenheit innerhalb von zwei Tagen ersetzen. In der öffentlichen Verwaltung aber hat alles seine eigenen Zeiten und Anforderungen. Das ist verständlich, aber manchmal dauert es einfach zu lange. Das ist das Einzige, was frustriert, wenn man viel bewegen möchte.

Und was war das Positive?

Positiv ist, dass Dinge umgesetzt werden, dass man sieht, wie sich das Dorf entwickelt, und dass die Menschen zufrieden sind und Dankbarkeit zeigen.

Sie werden die zweite Frau sein, die den Bürgermeisterstab übernimmt. Welche Ziele haben Sie für die zweite Hälfte der Legislatur?

Wir wollen auf dem eingeschlagenen Weg weitermachen, denn die Samen, die wir gesät haben, werden bald Früchte tragen. Es sind gemeinsame Projekte, weil wir Hand in Hand arbeiten. Ein weiteres Thema, das ich angehen möchte – auch wenn die Menschen bei Verkehrsumstellungen oft zurückhaltend sind – ist die Mobilität. Wir brauchen eine Analyse, denn in manchen Gebieten des Dorfes muss die Verkehrsführung überprüft werden. Außerdem wollen wir Capdepera nachhaltiger gestalten, öffentliche Räume für Bürgerinnen und Bürger sowie Fahrräder zurückgewinnen und das Zentrum autofreier machen. Ein weiteres Ziel ist eine Wohnungsanalyse, um zu sehen, welche Maßnahmen wir auf Gemeindeebene umsetzen können – und wenn das nicht möglich ist, wollen wir bei übergeordneten Institutionen Druck machen, denn das Thema Wohnen ist eines der größten Probleme auf den Balearen.

Und im Bereich Tourismus?

Was die Hotellerie betrifft, war die Saison insgesamt gut. Die Hotelbetriebe sind zufrieden, aber das ergänzende Angebot hat nicht so gut funktioniert, wie man gehofft hatte. Das ist ein schwieriges Thema. Die Preise für Aufenthalte sind gestiegen. Capdepera bewirbt seit Längerem keinen klassischen Sonnen- und Strandtourismus mehr, sondern setzt auf sportorientierte Besucher. Auch das Nachtleben hat sich verändert – der Sommer war sehr ruhig. Vielleicht ändern sich gerade die Gewohnheiten. Wir wollen einen respektvollen Tourismus, aber das ist schwierig, weil es klare Regelungen erfordert. Ich bin Ökosouveränistin und habe mein ganzes Leben in der Gastronomie gearbeitet. Wir wollen Tourismus, aber keinen Massentourismus. Ich will keine Cala Agulla mit 200 Touristen, die am Strand singen und trinken. Es braucht ein Gleichgewicht.

Was ist der größte Wunsch von Núria Garcia als neue Bürgermeisterin von Capdepera?

Loslegen [lacht]. Ich bin sehr pragmatisch. Viele sagen mir, ich solle meinen Moment genießen, den Akt der Amtsübergabe am Donnerstag, aber ich möchte einfach anfangen zu arbeiten, auf der Straße präsent sein und den Menschen zuhören. Bei dem Tempo der Verwaltung werden die verbleibenden anderthalb Jahre wie im Flug vergehen – aber ich möchte zumindest wichtige Themen anstoßen, damit sie in Zukunft weitergeführt werden können.

Abonnieren, um zu lesen