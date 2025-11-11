"In Spanien einzigartig": Paseo Marítimo in Palma nach drei Jahren der Umbauarbeiten offiziell eingeweiht

Je länger das Projekt, desto höher der Besuch: Davon, wie der Paseo Marítimo in Palma nach drei Jahren Umbauphase aussieht, wollte sich bei der offiziellen Einweihung am Montag (10.11.) auch der spanische Verkehrsminister Óscar Puente überzeugen. Das Projekt, das es so in keiner anderen spanischen Küstenstadt gäbe, bezeichnete er als "einzigartig", die Umgestaltung dank des Einsatzes von Behörden, Anwohnern und Unternehmern als "gelungen". „Es wird schwer sein, an einem anderen Küstenabschnitt Spaniens ein Umbauprojekt und eine Infrastruktur der Dimensionen wie in Palma zu finden", so seine Worte.

Auch dass beim Umbau auf Nachhaltigkeit gesetzt wurde, hob der Minister hervor. So mache der Asphaltanteil auf der Promenade statt 58 Prozent nur noch 38 Prozent aus. 70 Prozent des 3,5 Kilometer langen Abschnitts bestehen nun aus Wegen für Spaziergänger, Grünflächen und einem abgetrennten Fahrradweg. „Früher war es ein Ort zum Vorbeigehen, heute ist es ein Ort zum Verweilen", stimmte ihm auch Javier Sanz, der Präsident der Hafenbehörde der Balearen, zu. Er dankte bei seiner Ansprache dem ibizenkischen Architekt Elías Torres für seine Arbeit während der letzten Jahre. Bei der Begehung des Paseo Marítimo mit dabei waren am Montag auch Palmas Bürgermeister Jaime Martínez, Balearen-Ministerin Marga Prohens und Inselratspräsident Llorenç Galmés.

A partir de hoy los palmesanos y palmesanas recuperan con este paseo marítimo renovado su sitio junto al mar.



Un ejemplo del progreso sostenible que queremos para el país, enfocado en las personas. https://t.co/MH63N0lhBA pic.twitter.com/672bVw2arT — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 10, 2025

Auch die 2.300 gepflanzten Bäume sowie den geplanten Wasserbus, durch den der Verkehr entlastet und nachhaltiger gemacht werden soll, hob Minister Puente bei der Begehung hervor. Damit zum großen Tag möglichst alle Details sitzen, wurden zuletzt noch Kleinigkeiten am bereits eröffneten Radweg am Moll de Pelaires und der neuen Plaça Santo Domingo de la Calçada erledigt.

Ganze 50 Millionen Euro hat der Umbau des Paseo Marítimo gekostet. Anlässlich der Einweihung werden am kommenden Wochenende (15. und 16.11.) verschiedene Aktivitäten sowie ein Solidaritätslauf stattfinden. Am Samstag bieten verschiedene Sportvereine und -organisationen Aktivitäten für alle Altersgruppen auf der Plaça de Santo Domingo de la Calçada an. Am Sonntag um 10 Uhr fällt dann der Startschuss für den Erwachsenen Zehn-Kilometer-Lauf über das neu umgestaltete Gelände. Danach findet ein weiterer Lauf für Kinder und Nicht-Profis statt. Einschreiben können Sie sich unter diesem Link. Der Erlös geht an die Drogenhilfe Projecte Home Balears.

Details zum Bahnprojekt

Auch das Bahnprojekt zwischen Palma und Llucmajor war bei Puentes Besuch Thema. So sicherte er der Balearenregierung seine Bereitschaft zu, über die Finanzierung der geplanten Zuglinie zu verhandeln. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt der Regierung von Balearen-Ministerin Marga Prohens. Auch Mallorcas Inselrat versprach Puente, dass die spanische Regierung 200 Millionen Euro aus dem Straßenbau-Vertrag lockermachen werde.

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez nutzte derweil die Gelegenheit, um gegenüber dem Verkehrsminister weitere geplante Projekte hervorzuheben. Da wären etwa die Sanierung des Gesa-Gebäudes oder der geplante botanische Garten. Im selben Atemzug bat Martínez Puente auch, die 200 Millionen Euro, die für das Straßenbahnprojekt bewilligt wurden, für andere Nachhaltigkeitsprojekte der Stadt im Bereich Mobilität zu verwenden. Die Umsetzung der Bahntrasse, so Martínez, stelle für Palma keine Lösung mehr dar. /sw