"Radikal mallorquinisch": Neue Partei fordert Kurswechsel für die Insel

Mallorca hat eine neue Partei – und die schreibt sich auf die Fahnen, die Anliegen der Insel in den Mittelpunkt zu rücken. Coalició per Mallorca (Koalition für Mallorca) ist der Zusammenschluss der liberalen Regionalpartei El Pi und der erst im Sommer gegründeten, eher linksorientierten Partei SOM Mallorca. Bei der Präsentation der neuen politischen Kraft erklärten alle Beteiligten, sie wollten Politik jenseits des Links-Rechts-Schemas betreiben. Im Mittelpunkt der Bestrebungen stehen die Herausforderungen des Bevölkerungswachstums, die als ungerecht empfundene Steuerpolitik und die Wahrung der mallorquinischen Identität.

"Wollen in jeder Gemeinde regieren"

Der bisherige Vorsitzende von El Pi, Tolo Gili, zeigte sich am Freitag (28.11.) bei der Vorstellung der neuen Partei vor 300 Zuschauern in Palma kämpferisch: "Ich möchte euch sagen, dass es den ruhigen Politiker Tolo nicht mehr gibt. Bis gestern war ich ein moderater, ruhiger, eher passiver Mallorquiner. Aber ab heute bin ich radikal mallorquinisch." Coalició per Mallorca sei nicht gegründet worden, um Pakte mit anderen Parteien einzugehen, erklärte Gili. "Wir wollen in jeder Gemeinde, im Inselrat und auf Balearenebene regieren."

Es sei wichtig, dass Mallorca sich nichts mehr von Madrid vorschreiben lasse. „Ich würde niemandem die Schlüssel zu unserem Haus geben – weder um zu entscheiden, wer hineinkommt, noch wie unsere Ressourcen ausgegeben werden, noch wie wir sprechen sollen.“

Die Entstehung von Ghettos vermeiden

Joan Lladó, bisheriger Parteichef von SOM Mallorca, erklärte, die Insel könne nicht unendlich wachsen. Man müsse die direkten Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die öffentlichen Dienstleistungen, das Wohnen und den sozialen Zusammenhalt berücksichtigen. Er erinnerte daran, dass „mehr als die Hälfte der ansässigen Bevölkerung nicht auf Mallorca geboren ist“ und rief dazu auf, „diese Situation wissenschaftlich und mit konkreten Vorschlägen anzugehen“, um Brüche und die Entstehung von Ghettos zu vermeiden

Zudem forderte er, das Wirtschaftsmodell zu „verändern“, das seiner Ansicht nach dazu führt, dass der Insel ein Teil des Reichtums entzogen wird, den sie erwirtschaftet: „Die Ressourcen, die der Tourismus erzeugt hat, sind nicht auf dieser Insel geblieben." /pss