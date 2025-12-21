Podcast mit MZ-Chef: Steigende Mieten und politische Blockade – wie lange hält Mallorca das aus?
Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca Zeitung, im Willipedia-News-Talk über Wohnungsnot, Machtspiele und die Realität hinter der Inselidylle
Mallorca erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Während Mieten und Immobilienpreise weiter steigen und viele Haushalte an ihre Belastungsgrenze geraten, ringt die Politik um Lösungen – oft blockiert durch ideologische Gräben und fehlende Mehrheiten. Gleichzeitig präsentiert sich die Insel in der Vorweihnachtszeit festlich, lebendig und wirtschaftlich aktiv. Dieser News-Talk mit der MZ beleuchtet genau diesen Widerspruch.
Angespannte Wohnraumsituation
Im Fokus steht die angespannte Wohnraumsituation auf den Balearen. Auslaufende Fünfjahresmietverträge, massive Mieterhöhungen und der zunehmende Druck auf Arbeitnehmer, Familien und junge Menschen prägen den Alltag vieler Insulaner. Diskutiert werden politische Instrumente wie Mietpreisbremse, staatlicher Wohnungsbau und die Rolle der Zentralregierung in Madrid – ebenso wie die Frage, warum Lösungen nur langsam greifen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die politische Lage zum Jahresende. Der verlängerte Haushalt der Balearenregierung, die Abhängigkeit von politischen Randparteien und die Unsicherheit auf nationaler Ebene sorgen für Stillstand in zentralen Zukunftsfragen.
Zum Abschluss richtet sich der Blick auf die Vorweihnachtszeit auf Mallorca: Weihnachtsmärkte, Events und kulturelle Initiativen als Wirtschaftsfaktor – aber auch als Auslöser für Diskussionen über Identität, Tradition und Akzeptanz.
Sie hören:
Timothea Imionidou, Journalistin und Podcast-Producerin bei der PlattesGroup, moderiert das Gespräch und ordnet die Themen ein.
Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca Zeitung, analysiert politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen auf den Balearen und gibt Einblicke in aktuelle Debatten.
