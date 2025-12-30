Mallorca hat einen neuen Tourismus-Chef

Mallorcas Politik bekommt einen neuen Tourismus-Chef. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Dienstag (30.12.) exklusiv vermeldet, wird Guillem Ginard den bisherigen Tourismusdezernenten im Inselrat, Marcial Rodríguez, ablösen.

Der Abgang des umstrittenen Politikers, dem ein eher krawalliges Temperament nachgesagt wird, kommt nicht ganz überraschend. Allein in diesem Jahr machte er unter anderem mit Mobbing-Vorwürfen durch seine Mitarbeiter, eine vermasselte Vergabe von Ferienvermietungslizenzen und verbummelte Sanktionen für illegale Angebote von sich reden. Sein Abgang dürfte nicht ganz freiwillig erfolgen.

Das ist der Neue

Umso überraschender ist die Wahl des Nachfolgers. Offenbar hatten mehrere Kandidaten den Posten abgelehnt, bis der Direktor für Kultur im Inselrat annahm. An politischer Erfahrung mangelt es ihm nicht. Bereits unter der früheren Inselratspräsidentin Maria Antònia Munar war er als Direktor für Kultur aktiv. Zudem war er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Campos.

Marcial Rodríguez. / B. Ramon

Allerdings hat er bislang keine Erfahrung im Tourismusbereich. So ist abzuwarten, wie die Branche auf den neuen Dezernenten reagiert. Erste vom "Diario de Mallorca" befragte Insider gehen davon aus, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält. Allerdings habe Ginard im Laufe seiner Karriere einen ausgeprägten Überlebensinstinkt bewiesen, sodass es nicht ausgeschlossen sei, dass er erfolgreich sein kann.

Posten im Rathaus Palma

Marcial Rodríguez muss indessen nicht die Arbeitslosigkeit fürchten. Alles deutet darauf hin, dass er einen Posten im Rathaus von Palma zugeschanzt bekommt. Er gilt als Vertrauter von Bürgermeister Jaime Martínez.

Inselratspräsident Llorenç Galmés wird die Neubesetzung offiziell noch vor dem Jahreswechsel bekanntgeben. Noch unklar ist derweil, wer ab Januar den Posten des Direktors für Kultur übernimmt.

