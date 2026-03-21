Iran droht den Reisezielen der US-Amerikaner: Mallorca boomte in den vergangenen Jahren

Das iranische Militär hat am Freitag (20.3.) damit gedroht, die beliebten Reiseziele der US-Amerikaner und Israeli als Antwort auf den Krieg im Iran angreifen zu wollen. Auf Mallorca gab es in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom US-amerikanischer Urlauber und Sorgen machen sich breit.

2025 besuchten 333.561 Touristen aus den USA Mallorca. Das ist ein Anstieg von 19,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Das ist ein wesentlich stärkere Entwicklung als die Zunahme der Urlauber auf der Insel allgemein. 19.053.590 Touristen kamen 2025, was 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr waren.

US-Promis machen Werbung für Mallorca

Die US-Amerikaner sind wegen ihrer dick gefüllten Brieftaschen zu beliebten Gästen auf Mallorca geworden, stellen aber noch einen eher kleineren Anteil am Tourismuskuchen dar. Laut den Daten der Tourismusbehörde Aetib kommen 1,8 Prozent aller Mallorca-Urlauber aus den Staaten. Darunter auch zahlreiche US-Promis wie Barack Obama, Michael Jordan oder Kendall Jenner, die ordentlich Werbung für die Insel machen.

Den Löwenanteil machen die Deutschen mit 4.927.029 Urlaubern aus, gefolgt von den Briten (3.556.805) und den Spaniern (3.344.670).

Noch mehr Direktverbindungen geplant

Keiner dieser Märkte wuchs aber so rasant wie der US-amerikanische. Ein Grund dafür ist die im Juni 2022 eingeführte Direktverbindung zwischen New York und Palma, die im vergangenen Jahr um 50 Prozent der Sitzplätze erweitert wurde. Die balearische Regierung bestätigte bereits, dass es Verhandlungen über neue Verbindungen nach Miami und Orlando gibt. Zudem gibt es diesen Sommer erstmals eine Direktverbindung nach Kanada.

Ob das iranische Militär seinen Worten Taten folgen lässt, kann man schlecht einschätzen. General Abolfazl Shekarchi sagte, "kein Urlaubsgebiet der Welt" sei mehr sicher für "die Feinde Irans".