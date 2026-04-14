Mallorcas "Super-Abi": Balearen führen neues Exzellenz-Bachillerato für leistungsstarke Schüler ein

Die Balearen-Regierung hat ein neues Exzellenzprogramm für das Bachillerato beschlossen. Das ist die spanische gymnasiale Oberstufe, die auf die Universität vorbereitet. Das Programm soll ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise eingeführt werden und richtet sich an Schüler mit sehr guten Leistungen an ausgewählten Schulen auf Mallorca und den Nachbarinseln.

Grundlage dafür ist ein Dekret, das nun durch den Regierungsrat bestätigt wurde. Es schafft erstmals einen eigenen rechtlichen Rahmen für diese besondere Form des Unterrichts innerhalb des regulären spanischen Abiturs. Laut Regierung soll so unter anderem das akademische Niveau erhöht, sowie Talente gezielt gefördert und die Schüler besser auf ein Studium an einer Universität gerüstet werden. Hintergrund des Beschlusses sind strukturelle Probleme im Bildungssystem wie schwache Leistungen und Schulabbrüche.

Schrittweise Einführung geplant

Künftig sollen bestimmte Gymnasien so ein Exzellenz-Bachillerato mit vertieften Inhalten, höheren Leistungsanforderungen und einer besonderen Betreuung der Schüler anbieten können. Der Zugang soll an die Schulnoten geknüpft werden. Damit entsteht innerhalb der freiwilligen Sekundarstufe II ein neues Auswahlmodell.

Die Einführung soll dabei nach und nach erfolgen und hängt von den organisatorischen Möglichkeiten der Schulen und von den verfügbaren Mitteln ab. Das Bildungsministerium muss in den kommenden Monaten noch die Zugangskriterien, die Struktur des Lehrplans und die Voraussetzungen für die Schulen festlegen.

Wettbewerbsfähigkeit im Bildungsbereich stärken

Nach Angaben der Balearen-Regierung orientiert sich das Modell an ähnlichen Programmen anderer spanischer Regionen. Es soll die Wettbewerbsfähigkeit im Bildungsbereich stärken und verhindern, dass besonders leistungsstarke Schüler abwandern.

Die Ankündigung fällt in eine Debatte über das richtige Bildungsmodell auf den Balearen. Während die Regierung leistungsorientierte Angebote für nötig hält, warnen einige Stimmen im Bildungsbereich vor mehr Trennung innerhalb des Systems. Das könne vor allem dann zum Problem werden, wenn es keine breitere Aufstockung der Mittel gebe.

Mit dem Dekret bringt die Regionalregierung eines ihrer wichtigsten Bildungsvorhaben auf den Weg. Es soll mehr Leistung, Spezialisierung und bessere Ergebnisse im Abitur auf den Balearen ermöglichen. /bro

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