Palma will Metropolregion mit den Nachbargemeinden schaffen
Bürgermeister Jaime Martínez präsentierte am Montag (25.5.) entsprechende Pläne
Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hat die Schaffung einer Metropolregion Palma angekündigt. Die neue Struktur soll der Zusammenarbeit zwischen der Hauptstadt und den besonders eng mit ihr verbundenen Nachbargemeinden dienen. Genannt wurden vor allem Calvià, Marratxí und Llucmajor.
Martínez stellte das Vorhaben am Montag (25.5.) während der Debatte zur Lage der Stadt vor. Er begründete es damit, dass Palma mit diesen Gemeinden bereits heute faktisch einen gemeinsamen urbanen Raum bilde. Diese Verflechtung zeige sich unter anderem bei der Mobilität, bei gemeinsam genutzten öffentlichen Dienstleistungen, in der Straßeninfrastruktur und in der städtebaulichen Entwicklung.
Bestehende Realität
Nach Ansicht des Bürgermeisters handelt es sich bei der Metropolregion nicht nur um eine politische Idee, sondern um eine bereits bestehende Realität. Der Raum habe demografisch, wirtschaftlich und sozial ein erhebliches Gewicht auf Mallorca und den Balearen und brauche deshalb eine eigene Strategie.
Die enge Verbindung der Gemeinden biete laut Martínez Chancen für mehr Zusammenarbeit, bringe aber auch Probleme mit sich, die gemeinsam angegangen werden müssten. Dazu zählte er den wachsenden Druck auf Infrastrukturen und öffentliche Dienstleistungen, administrative Doppelstrukturen sowie die Notwendigkeit, Verwaltung und Ausgaben effizienter zu gestalten.
In den kommenden Wochen will das Rathaus von Palma Gespräche mit den angrenzenden Gemeinden sowie mit dem Inselrat und der Balearen-Regierung aufnehmen. Dabei sollen die nächsten Schritte zur Umsetzung des Projekts festgelegt werden. Die neue Metropolregion soll bessere öffentliche Dienstleistungen, eine geordnetere Planung und eine nachhaltigere Entwicklung für Palma und sein Umland ermöglichen.
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