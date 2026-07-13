Trumps Tentakel reichen bis nach Ibiza: Kommunistischer US-Multimilliardär sitzt dort jetzt in Auslieferungshaft

Mehrfacher Milliardär und Kommunist - eine ungewöhnliche Kombination. Der US-Amerikaner James Cox Chambers Jr. erfüllt beide Eigenschaften. Und fährt damit unter der rechtspopulistischen Regierung von Donald Trump nicht besonders gut. Wie mehrere Medien am Montag (13.7.) übereinstimmend berichten, befindet sich Chambers seit Samstag (11.7.) auf Ibiza im Gefängnis.

Hintergrund ist ein Auslieferungsgesuch in die USA seitens der Regierung Trump. Wie unter anderem die Zeitung "La Vanguardia" schreibt, muss Chambers nun hinter Gittern darauf warten, dass die Auslieferung über die Bühne gehen kann. Was dem 40-Jährigen konkret vorgeworfen wird, war zunächst nicht klar.

Keine offizielle Anklage bekannt

Derzeit ist keine offizielle Anklage seitens des US-amerikanischen Justizministeriums bekannt, was allerdings nichts heißen muss. Denn häufig erfahren derart aufsehenerregende Fälle strikte Geheimhaltung. Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass die Verfolgung seitens der US-Behörden mit Chambers' unverhohlener Kritik unter anderem an Trumps Politik und der ebenso demonstrativ zur Schau gestellten Sympathie für Kommunismus und Palästina. So wird vermutet, dass das Auslieferungsgesuch der USA möglicherweise mit der Finanzierung von pro-palästinensischen Organisationen durch Chambers zu tun haben könnte.

Wie "La Vanguardia" berichtet, unterstützt der US-Amerikaner explizit Palästina und verteidigt die Hamas-Attacken auf Israel. Er hat das sogenannte The Babochki Collective aufgebaut, das für ein humanitäres Projekt im Gaza-Streifen Geld sammelt, mit dem der Bevölkerung dort unter anderem Wasser, Lebensmittel und Notunterkünfte ermöglicht werden.

Zum Islam konvertiert

Wie weit seine Unterstützung für die Hamas geht, zeigte ein Interview kurz nach dem Massaker der Terrorgruppe bei einem israelischen Musikfestival im Oktober 2023, als Chambers die Attacke als "einen Moment der Inspiration für alle, die in dieser Region Gerechtigkeit suchen" bezeichnete. Der US-Milliardär erklärte weiter, er sei zum Islam konvertiert.

Seine Kanäle bei Social Media nutzte Chambers in den zurückliegenden Monaten vor allem für Kritik an der Politik des US-Präsidenten, speziell in Bezug auf die Vorgehensweise im Nahen Osten und im Iran-Krieg. Und nicht zuletzt feierte er öffentlich die deutliche Niederlage des US-Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Belgien. Seine Nähe zu kommunistischen Idealen trägt Chambers mit Tattoos von Stalin und Mao Zedong zur Schau.

Anteile am Konzern verkauft

2023 hatte sich James Cox Chambers aus der freien Wirtschaft zurückgezogen. Mit einem geerbten Anteil an der Telekommunikations- und Unterhaltungsfirma Cox Entertainment, einem der größten Medienkonzerne in den USA, kam Chambers auf ein Vermögen von geschätzten sechs Milliarden US-Dollar. Seine Anteile verkaufte er offenbar aus Ärger darüber, dass der Konzern, den sein Urgroßvater 1898 gegründet hatte, den Bau eines Trainingszentrums für die Polizei in Atlanta unterstützte.

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In den vergangenen Jahren siedelte Chambers nach Tunesien über, wohl auch, um sich dem US-amerikanischen Radar zu entziehen. Bereits vor einiger Zeit erklärte er, dass er sich von den US-Behörden beobachtet fühle. Ibiza, wo Chambers nun festgenommen wurde, ist dem 39-Jährigen bestens bekannt aus seiner Jugend. Wie die Zeitschrift "Vanity Fair" berichtet, verbrachte Chambers in jungen Jahren häufig längere Zeiträume auf der Insel, offenbar um vor allem zu feiern und Drogen zu konsumieren.