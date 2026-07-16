Endlos-Bauarbeiten am Flughafen Mallorca: Jetzt verliert auch der Inselrat die Geduld

Die Auseinandersetzung um das Management am Flughafen von Mallorca geht weiter: Jetzt hat sich der Inselrat der Kritik am staatlichen Flughafenbetreiber Aena angeschlossen und ein Treffen mit dem Unternehmen sowie der Leitung des Airports Son Sant Joan gefordert.

Thema soll der aktuelle Zustand des Flughafens Palma sein, wo die seit Jahren andauernden Umbauarbeiten nach Ansicht der Inselverwaltung inzwischen Wartung, Sauberkeit und das Erscheinungsbild der Anlage beeinträchtigen. Dieses werde, so der Vorwurf, „weder den Bürgern noch dem touristischen Reiseziel gerecht, das Mallorca repräsentiert“.

Nach dem Schlagabtausch der vergangenen Tage zwischen Aena und der Balearen-Regierung, die sich gegenseitig Verantwortung für die Überlastung der Insel zuschoben, erhöht damit auch der Inselrat den institutionellen Druck auf den Flughafenbetreiber. Diesmal geht es konkret um den Zustand des Flughafens Palma, an dem seit 2022 gebaut wird.

Sauberkeit "besorgniserregend"

Aus dem Tourismusdezernat des Inselrats unter Guillem Ginard heißt es, der Grad an Sauberkeit und Instandhaltung in einigen Bereichen des Flughafens sei „besorgniserregend“. Hinzu komme, so die Behörde, „das wachsende Unbehagen über Bauarbeiten, die Ende 2022 begonnen haben und nach fast vier Jahren weiterhin den Betrieb des Flughafens beeinträchtigen“.

Der Inselrat wirft Aena vor, dass die Modernisierungs- und Ausbauarbeiten in Son Sant Joan sowohl für Reisende als auch für Einwohner und Touristen mit Umleitungen, Provisorien, Einschränkungen, Lärm und Unannehmlichkeiten verbunden seien.

Arbeiten für die Aufgänge zum Parkhaus. / Miguel Vicens

Zwar teile man die Einschätzung, dass eine strategisch wichtige Infrastruktur wie diese modernisiert werden müsse. Unverständlich sei jedoch, dass sich die Arbeiten über einen derart langen Zeitraum hinzögen, ohne dass zugleich angemessene Standards bei Reinigung, Wartung und Servicequalität sichergestellt würden.

Wie ist der Stand der Dinge?

Ginard kündigte deshalb an: „Der Inselrat von Mallorca wird ein Treffen mit den Verantwortlichen des Flughafens Palma und mit Aena beantragen, um den tatsächlichen Stand der Arbeiten, den endgültigen Zeitplan für deren Abschluss sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung von Reinigung, Instandhaltung und Servicequalität für die Passagiere zu erfahren. Mallorca verdient Infrastrukturen, die seinem internationalen Ansehen gerecht werden.“

Der Tourismusverantwortliche des Inselrats betonte zudem, das Ziel sei nicht, „mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern die Interessen Mallorcas zu verteidigen“. Der Flughafen sei eine strategische Infrastruktur für die Wirtschaft der Insel, für ihren wichtigsten Produktionssektor und für die Einwohner. Deshalb müsse er „ein Bild von Exzellenz, Effizienz und Sorgfalt vermitteln, wie es einem der wichtigsten Reiseziele Europas entspricht“.

So geht es weiter

Am Flughafen von Son Sant Joan wird seit Jahren umgebaut. Unter anderem wurden die Terminals mit neuen Flugsteigen ausgestattet und der Übergang zwischen Terminal und Parkhaus mit neuen Rollbändern versehen.

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Allerdings sollen die Bauarbeiten bereits 2027 in eine neue Phase gehen. Zwischen 2022 und 2031 sollen dann mehr als eine Milliarde Euro in Son Sant Joan investiert werden.

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