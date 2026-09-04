Hat die spanische Zentralregierung Berichte zu verstärkter Migration verschwiegen? Polizei hatte zuvor gewarnt

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez steht im Zusammenhang mit der Ankunft von Migranten in Spanien inzwischen stark unter Druck. Vor dem Hintergrund der Vorfälle in der spanischen Exklave Ceuta, wo rund 80.000 Marokkaner die Grenze überwanden, sowie zahlreichen Bootsankünften unter anderem auf den Balearen - auch wieder an diesem Freitag - hat Sánchez am Donnerstag (3.9.) im spanischen Abgeordnetenhaus bestätigt, dass es vorab einen Bericht der Nationalpolizei gab, der vor einem „hohen Risiko“ von Ankünften auf dem Seeweg auf dem spanischen Festland und den Balearen warnte.

Sánchez äußerte sich dazu während seiner Erklärung zum massenhaften Grenzübertritt von Migranten nach Ceuta. In den vergangenen Tagen war darüber spekuliert worden, ob Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld vor einer vergleichbaren Entwicklung gewarnt hatten.

Warnung nicht für Ceuta, sondern die Balearen

„Es wurde auch gesagt, die Nationalpolizei habe eine Woche zuvor vor einem hohen Risiko in Ceuta gewarnt. Das stimmt so nicht. Diesen Bericht gab es, aber er bezog sich ausschließlich auf Ankünfte auf dem Seeweg auf dem Festland und den Balearen und nicht auf die Grenze von Ceuta“, sagte Sánchez im Parlament.

Pedro Sánchez bei seiner Erklärung. / Fernando Sánchez/Europa Press

Damit wies der Regierungschef zwar zurück, dass das Dokument als konkrete Vorwarnung für die Ereignisse in Ceuta verstanden werden könne. Zugleich bestätigte er jedoch, dass die Polizei ein erhöhtes Risiko von Migrantenankünften über das Meer auf den Balearen und dem Festland analysiert hatte.

Öffentlichkeit soll die Berichte einsehen können

Sánchez erklärte, die Regierung habe sämtliche Berichte, Mitteilungen und Notizen geprüft, die in den Tagen vor der Krise vom spanischen Geheimdienst CNI und den staatlichen Sicherheitsbehörden an die Regierungsdelegation und das Innenministerium übermittelt worden seien.

Keines dieser Dokumente sei über die Beschreibung von Daten oder routinemäßige Hinweise hinausgegangen. Weder das Ausmaß noch die Wahrscheinlichkeit der späteren Massenankunft seien daraus abzuleiten gewesen.

Der Regierungschef kündigte zudem an, ein Dossier mit allen vor der Krise erstellten Berichten veröffentlichen zu lassen, damit Medien und Öffentlichkeit sie einsehen können.

Sánchez räumte zugleich ein, dass „Dinge nicht funktioniert haben“ und die vorhandenen Mittel angesichts des Ausmaßes der Situation überfordert gewesen seien. Deshalb müssten Informationsfluss, Prävention und Koordination verbessert werden.

Prohens fordert Aufklärung

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens verlangte daraufhin Erklärungen von der Zentralregierung. Auf X fragte sie am Donnerstag: „Hatte die spanische Regierung Berichte der Nationalpolizei, die vor massenhaften Ankünften irregulärer Migranten an den Küsten der Balearen warnten, und hat die Landesregierung nicht informiert? Wir verlangen dazu umgehend Aufklärung.“

Ministerpräsidentin Marga Prohens. / Isaac Buj - Europa Press

Die Balearen erlebten bereits eine beispiellose Migrationskrise, erklärte Prohens. Es wäre „grob fahrlässig“, ein hohes Risiko massenhafter Ankünfte über die Küsten zu ignorieren. Die Inseln seien Teil der südlichen Außengrenze Spaniens und Europas und dürften nicht ungeschützt bleiben.

Warum wurden die Balearen nicht informiert?

Am Freitagnachmittag (4.9.) dann trat die balearische Ministerpräsidentin Prohens vor die Presse und erklärte, sie wolle sich mit einem umfangreichen Fragenkatalog an Regierungschef Pedro Sánchez wenden. Sie verlangt Aufklärung über die Berichte der staatlichen Sicherheitskräfte, die vor einem „hohen Risiko“ irregulärer Ankünfte auf dem Seeweg und möglicher massenhafter Migration warnten.

Sie kündigte an, Sánchez schriftlich um sämtliche verfügbaren Informationen zu bitten und zu klären, warum die Landesregierung bislang nicht informiert worden sei und welche Maßnahmen die Zentralregierung bereits ergriffen habe.

Die Regionalregierung fordert zudem einen speziellen Maßnahmenplan für die Balearen, zusätzliche Sicherheitskräfte und technische Mittel zur Kontrolle der Seegrenzen sowie die Aktivierung des Grenzschutzes Frontex mit dauerhaft verfügbaren Kräften auf den Balearen.

"Verfügen über keinerlei Informationen"

Im Zentrum der Kritik steht für Prohens der mangelnde Informationsfluss. „Wir sprechen hier nicht von einem Medienbericht oder der Beschwerde irgendeiner Organisation, sondern von einer Information, von der wir durch den Regierungspräsidenten selbst erfahren haben und die von größter Tragweite ist“, sagte sie. Die Angelegenheit gehe weit über die übliche innenpolitische Auseinandersetzung hinaus.

Weder Sánchez noch Innenminister, Regierungsdelegierter auf den Balearen oder die beiden mallorquinischen Staatssekretärinnen in Madrid hätten die Landesregierung über diese Warnungen informiert. „Leider verfügen wir über keinerlei Informationen“, sagte Prohens.

Besonders kritisch sieht sie, dass die Berichte offenbar bereits vor dem 30. Juli vorlagen. An diesem Tag hatte sie Sánchez im Regierungssitz Consolat de Mar getroffen. Prohens sprach von einem „sehr ernsten“ Vorgang. Wenn der Regionalregierung sensible Informationen vorenthalten würden und gleichzeitig die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet sei, werde man das nicht hinnehmen.

Balearen verlangen Auskunft über konkrete Maßnahmen

In ihrem Schreiben will Prohens außerdem wissen, wie die Zentralregierung seit Bekanntwerden der Warnungen reagiert hat. Gefragt wird unter anderem, welche Einsatzpläne aktiviert, welche Kräfte und Ausrüstungen verstärkt und welche Schritte gegenüber Herkunfts- und Transitländern unternommen wurden, um Abfahrten zu verhindern.

Auch soll Sánchez darlegen, ob die Informationen an die europäischen Institutionen weitergegeben wurden und ob Madrid bereits die Unterstützung von Frontex angefordert hat. Prohens erinnerte daran, dass die Balearen Teil der südlichen Außengrenze Europas seien.

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Darüber hinaus fordert die Landesregierung einen eigenen Plan für die Balearen, um auf eine nach eigener Einschätzung außergewöhnliche Lage reagieren und mögliche Risikoszenarien frühzeitig abfangen zu können. Dazu sollen auch zusätzliche personelle und materielle Mittel für die Überwachung und Sicherung der Seegrenzen gehören.

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