Mallorca will selbst bestimmen, wie viele Urlauber am Flughafen landen dürfen? Nein, sagt Madrid noch einmal

Das hatte sich schon angedeutet: Die spanische Zentralregierung hat die Behandlung eines Gesetzentwurfs zur Mitverwaltung der Flughäfen auf Mallorca und den Nachbarinseln im Parlament gestoppt. Damit soll zunächst verhindert werden, dass die Initiative im Abgeordnetenhaus überhaupt beraten wird. Zur Begründung verweist die Zentralregierung auf mögliche Einnahmeverluste für den Flughafenbetreiber Aena.

Nach Berechnungen der Regierung würde eine stärkere Beteiligung der Balearen an der Verwaltung der Flughäfen für Aena Mindereinnahmen von rund 32,9 Millionen Euro bedeuten. Grundlage der Schätzung ist ein erwartetes Passagieraufkommen von 49 Millionen Reisenden an den vier Inselflughäfen im Jahr 2026. Da der Staat 51 Prozent an Aena hält, beziffert das Ministerium die Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen auf 8,3 Millionen Euro.

Die Regierung beruft sich dabei vor allem auf Artikel 134.6 der spanischen Verfassung. Danach benötigen Gesetzesinitiativen, die zu höheren Ausgaben oder geringeren Einnahmen führen, die Zustimmung der Regierung, bevor sie parlamentarisch weiterbehandelt werden können.

Sommer-Reiseverkehr am Flughafen Mallorca. / Clara Margais/dpa

In dem Schreiben an das Präsidium des Abgeordnetenhauses heißt es sogar, die Annahme der Initiative könne die wirtschaftliche und finanzielle Tragfähigkeit von Aena beeinträchtigen. Zudem verweist die Zentralregierung darauf, dass 49 Prozent des Unternehmenskapitals, mit einem Wert von rund 18 Milliarden Euro, privaten Investoren gehören. Diese könnten Entscheidungen anfechten, wenn sie ihre wirtschaftlichen Interessen verletzt sähen.

Darüber hinaus argumentiert die Regierung, eine Beteiligung von Landesregierung, Inselräten und Gemeinden an der Flughafenverwaltung könne in ausschließliche Zuständigkeiten des Staates eingreifen und zu Doppelstrukturen, zusätzlichen Kosten und Ineffizienz führen.

„Beschämendes“ Veto

Més per Mallorca weist die Begründung der Zentralregierung zurück und wirft ihr vor, ihre Vetorechte zu überschreiten. Nach Ansicht der Regionalpartei hätte der Gesetzentwurf keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Staatshaushalt 2026. Das Veto dürfe sich nur auf Initiativen beziehen, die die aktuell geltenden Haushaltszahlen direkt beeinflussten. Die Regierung stütze sich bei ihrer Argumentation hingegen auf mögliche künftige Folgen.

Més kritisiert insbesondere die Annahme von Madrid, dass eine stärkere Mitbestimmung der Institutionen auf den Balearen automatisch zu weniger Flügen und damit zu sinkenden Einnahmen von Aena führen würde. Der Entwurf lege keine konkrete Zahl von Flugbewegungen fest, sondern bestimme lediglich, wer künftig bei Fragen wie Kapazitätsgrenzen, strategischer Planung oder Flugverbindungen mitentscheiden soll.

Die Partei macht zugleich keinen Hehl aus ihrem politischen Ziel. Die Mitverwaltung der Flughäfen solle den Balearen die Möglichkeit geben, das weitere Wachstum des Luftverkehrs zu begrenzen und die Zahl der Flüge als Teil einer Strategie gegen touristische Überlastung zu reduzieren.

„Wir wollen die Schlüssel zu unseren Flughäfen haben, weil der Massentourismus die Inseln erdrückt“, erklärte Més-Koordinator Lluís Apesteguia. Man wolle nicht akzeptieren, dass Aena allein von Madrid aus und nach wirtschaftlichen Kriterien entscheide, wie viele Menschen auf die Inseln kommen könnten.

Entscheidung liegt nun beim Kongresspräsidium

Am Dienstag (8.9.) soll sich das Präsidium des Abgeordnetenhauses mit dem Fall befassen. Es kann das Veto aufheben und damit die weitere Behandlung des Gesetzentwurfs ermöglichen. Die beiden Vertreter von Sumar haben bereits angekündigt, dafür stimmen zu wollen.

Die ehemalige balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol. / Eduardo Parra/EP

Més richtet den Blick nun vor allem auf die drei PSOE-Mitglieder im Präsidium, darunter die Präsidentin des Abgeordnetenhauses und ehemalige balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol, sowie auf die vier Vertreter der PP.

Apesteguia erklärte, Armengol müsse nun entscheiden, ob sie das Recht der Balearen auf eine Debatte über die eigenen Flughäfen verteidige oder sich auf die Seite von Aena und des Finanzministeriums stelle. Auch der Abgeordnete Vicenç Vidal betonte, Més verlange derzeit nicht einmal Unterstützung für den Inhalt des Gesetzes, sondern lediglich, dass es im Parlament diskutiert werden könne.

Balearen-Regierung hält an Unterstützung fest

Die Balearen-Regierung wollte die konkrete Begründung des Vetos zunächst nicht bewerten und verwies darauf, die Unterlagen erst prüfen zu müssen. Die zweite Vizepräsidentin und Präsidialministerin Antònia Estarellas erklärte jedoch, an der politischen Haltung der Landesregierung habe sich nichts geändert.

Diese unterstütze weiterhin das Gesetz und den Anspruch auf eine Mitverwaltung der Flughäfen, da diese ein wichtiger Bestandteil ihrer Strategie zur Begrenzung der Urlauberzahlen sei.

Estarellas äußerte die Hoffnung, dass die Initiative weiterbehandelt werden könne, mahnte aber dazu, zunächst die Dokumente und die nächsten Verfahrensschritte abzuwarten. Zugleich kritisierte sie eine zu starke Fixierung auf wirtschaftliche Argumente: Es dürfe „nicht immer nur um Einnahmen gehen“.

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